ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

和碩砸53億買宏達電廠房　3區房市有望受惠

▲▼桃園,龜山,A7,新建案,房市,新案,預售屋,打房,炒房,重劃區。（圖／記者賴志昶攝）

▲和碩集團砸53億元購入宏達電在桃園龜山的廠房，房仲點名將帶動3區房市。（圖／記者賴志昶攝）

記者項瀚／桃園報導

和碩集團砸53億元購入宏達電在桃園龜山的廠房，信義房屋在地房仲表示，和碩的進駐，不只為產業增添活血，就業人口紅利也將成為周遭住宅的新動能，預計桃園火車站前後站、龜山乃至鶯歌地區都將受惠。

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！　專家揭露「看不到的結構轉變」

[廣告]請繼續往下閱讀...

和碩集團今年不僅首度參與的COMPUTEX以行動宣示從幕後走向台前，為擴張產能更於日前宣布斥資56億元購入宏達電桃園廠區土地及建物。

信義房屋桃二區協理許玲綾表示：「此次和碩購入的廠區屬於龜山工業區，坐落於接壤桃園火車站、八德與鶯歌交界帶，隨和碩積極拓展AI相關業務、北北桃科技產業鍊逐漸成形，估計將吸引更多相關產業進駐，就業人口亦將同步帶動鄰近地區房市。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「龜山工業區鄰近台北，去土城、中和、新莊都很近，有地利之便，該區也一直是商用不動產相當活躍的地段，只要有釋出經常交易，詢問地高，過去像是爭鮮、微軟等企業都進駐投資。」

信義房屋三民店經理傅靖傑表示，龜山工業區腹地遼闊，工業區的就業人口會往鄰近自己上班的廠區找房，因此包括火車站、龜山與鶯歌都是受惠範圍，特別是俗稱的後站商圈，也就是連接桃園與鶯歌的主要幹道桃鶯路一帶。」

傅靖傑接著表示：「該區開發已久，生活機能完善，不論食衣住一應俱全，學區也有國中小各2座，交通部分除了火車站，自行開車往國道二號大湳交流道也只要5分鐘左右，是就業人口找房的重點區域。」

▲▼ 。（圖／信義提供）

▲後站商圈也就是連接桃園與鶯歌的主要幹道桃鶯路一帶，機能成熟。（圖／信義提供）

傅靖傑表示：「後站商圈物件屋齡普遍在10~20年左右，以2-3房電梯大樓為主，2房含車位約25-38坪，總價約1300萬~1500萬元；三房含車位約38-45坪，總價落在1600萬至1800萬之間。」

傅靖傑補充：「目前桃園火車站正在進行三鐵共構及鐵路地下化工程，綠線在表定2029年通車後，火車站一帶交通將大幅升級，捷運可直通八德、藝文特區、機場以及鶯歌，對通勤族來說是一大福音；此外，鐵路地下化完工後，城市面貌獲得修補，預計前後站房價將漸趨一致。」

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！　專家揭露「看不到的結構轉變」

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：和碩宏達電龜山桃園廠房信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

和碩砸53億買宏達電廠房　3區房市有望受惠

和碩集團砸53億元購入宏達電在桃園龜山的廠房，信義房屋在地房仲表示，和碩的進駐，不只為產業增添活血，就業人口紅利也將成為周遭住宅的新動能，預計桃園火車站前後站、龜山乃至鶯歌地區都將受惠。

15分鐘前

約隔天看房「還沒看就被租走」　他愣：新北房太搶手！一票點頭

雙北房價高，不少人會選擇以租代買，存夠頭期再買房，就有網友指出，看到了喜歡的租屋處，跟房東約好看房時間，結果卻被告知已經被租走了，迅速找了第二間，結果也被告知「已經租出去了」，他傻眼表示「還是1萬5的套房欸，租屋太搶了吧」。貼文曝光，一票人爆共鳴。

28分鐘前

婚後想花300萬裝修老屋！網見「1關鍵」傻眼：你們兩個都瘋了

房子不屬於自己，花錢翻新值得嗎？近日有網友發文透露，她和男友有結婚打算，且婚後會住在男友家人名下的老屋，所以想和對方各負擔100萬至150萬元裝修，但畢竟房子目前不屬於她和男友，所以她就想知道，大家會花錢翻新男友家人的老屋嗎？貼文曝光後，引起討論。

46分鐘前

惡火引關注！「七賢大樓」1層53戶弱勢多　均價每坪9萬

高雄「城中城」大火後，在地人仍餘悸猶存，該區「七賢大樓」10日晚間發生火警，火勢從7樓窗戶竄出，造成6人受傷送醫，外界憂成「城中城翻版」。該社區為地上權大樓，單坪均價9萬元。在地仲介直言，「單價還在個位數，便宜就有人買。」

2小時前

七期「奎克」回不來了！　房東喊月租50萬創單價天花板

知名餐飲集團黑浮咖啡，2024年底歷經欠薪風波後，宣布全台門市進入整修階段，日前該黑浮負責人名下財產也進入法拍程序，而該集團旗下位於七期惠中路的「奎克咖啡」，曾短暫開放過經營，如今已完全拉下鐵門，掛出招租布條，喊出租金50萬元。

5小時前

獨／老牌營造爆財務危機　業內曝：少東曾揪人投資「投報給1倍」

北部老牌營造廠高田營造全面停工，由董座兒子經營的鉅興建設傳陷入財務困境。地產人士指出，「2023年時，曾聽聞友人指鉅興負責人李博元邀請投資建設案，甚至開出投報1倍的優渥條件，當時一聽就覺得怪怪的，因此力阻朋友出手。」

5小時前

15年定頻冷氣「省電強招曝光」！假日吹整天超冷　電費只2千多

6月天氣已經熱爆，許多人關心，到底開冷氣該如何省電呢？YT頻道《空調小教室》指出，除了定時清洗之外，定頻冷氣其實只要設定16、18度且開強風，讓冷氣達不到你設定的溫度，就能達到省電效果。他也實測，老舊窗型定頻冷氣平日開12小時、假日整天吹，2個月電費只要2000多元。

5小時前

永信建營收飆百億創38年新高　配現金股利14.5元

曾一度高居營建股王的永信建設（5508）11日舉行股東會，2024年全年營收以100.35億元創新高，配發現金股利14.5元，創下該公司成立38年以來的歷史新高，對此，董事長陳俊銘坦言，「(去年)景氣好」，下半年有3案將推出，總銷90億元。

5小時前

信用管制重傷預售市場　坤悅董座堅持：不玩低首付刺激買氣

坤悅開發（5206）今日舉辦股東會，2024年度營業收入為24.35億元，合併獲利3.22億元、EPS（每股純益）2.06元，會中承認並通過配發股利1.5元，坤悅開發董事長陳丕岳也在股東會上與股東討論，景氣真的不佳，但不需擔心，2025年走向為「價修量縮」。

6小時前

房價假跌真漲？怕買在高點！　專家揭露「看不到的結構轉變」

下半年房市怎麼走？最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義房屋不動企研室專案經理曾敬德，他認為Q2央行不會再出招，前庭失火，後院不能也燒了，央行也不樂見房地產垮臺，並預估現在的成交量已是低谷量，Q4遞延性買盤有望出籠。

7小時前

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

浴室翻新5個月「新浴櫃毀了」！..

獨／老牌營造爆財務危機　業內曝..

住家面向馬路「灰塵超多」　過來..

知名餐飲集團傳欠薪　美術館房產..

輝達「北士科總部」疑卡關　蔣萬..

15年定頻冷氣「省電強招曝光」..

台南25年清粥小菜驚傳盤讓　在..

資金緊縮逼死小建商　全坤建總座..

專家大翻車！去年底全看跌房價「..

七期「奎克」回不來了！　房東喊..

ETtoday房產雲

最新新聞more

和碩砸53億買宏達電廠房　3區..

新北房太搶手！約隔天看房「還沒..

婚後想花300萬裝修老屋！網見..

惡火引關注！「七賢大樓」1層5..

七期「奎克」回不來了！　房東喊..

獨／老牌營造爆財務危機　業內曝..

15年定頻冷氣「省電強招曝光」..

永信建營收飆百億創38年新高　..

信用管制重傷預售市場　坤悅董座..

房價假跌真漲？怕買在高點！　專..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366