和碩砸53億買宏達電廠房　3區房市有望受惠

▲和碩集團砸53億元購入宏達電在桃園龜山的廠房，房仲點名將帶動3區房市。（圖／記者賴志昶攝）

記者項瀚／桃園報導

和碩集團砸53億元購入宏達電在桃園龜山的廠房，信義房屋在地房仲表示，和碩的進駐，不只為產業增添活血，就業人口紅利也將成為周遭住宅的新動能，預計桃園火車站前後站、龜山乃至鶯歌地區都將受惠。

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和碩集團今年不僅首度參與的COMPUTEX以行動宣示從幕後走向台前，為擴張產能更於日前宣布斥資56億元購入宏達電桃園廠區土地及建物。

信義房屋桃二區協理許玲綾表示：「此次和碩購入的廠區屬於龜山工業區，坐落於接壤桃園火車站、八德與鶯歌交界帶，隨和碩積極拓展AI相關業務、北北桃科技產業鍊逐漸成形，估計將吸引更多相關產業進駐，就業人口亦將同步帶動鄰近地區房市。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「龜山工業區鄰近台北，去土城、中和、新莊都很近，有地利之便，該區也一直是商用不動產相當活躍的地段，只要有釋出經常交易，詢問地高，過去像是爭鮮、微軟等企業都進駐投資。」

信義房屋三民店經理傅靖傑表示，龜山工業區腹地遼闊，工業區的就業人口會往鄰近自己上班的廠區找房，因此包括火車站、龜山與鶯歌都是受惠範圍，特別是俗稱的後站商圈，也就是連接桃園與鶯歌的主要幹道桃鶯路一帶。」

傅靖傑接著表示：「該區開發已久，生活機能完善，不論食衣住一應俱全，學區也有國中小各2座，交通部分除了火車站，自行開車往國道二號大湳交流道也只要5分鐘左右，是就業人口找房的重點區域。」





▲後站商圈也就是連接桃園與鶯歌的主要幹道桃鶯路一帶，機能成熟。（圖／信義提供）

傅靖傑表示：「後站商圈物件屋齡普遍在10~20年左右，以2-3房電梯大樓為主，2房含車位約25-38坪，總價約1300萬~1500萬元；三房含車位約38-45坪，總價落在1600萬至1800萬之間。」

傅靖傑補充：「目前桃園火車站正在進行三鐵共構及鐵路地下化工程，綠線在表定2029年通車後，火車站一帶交通將大幅升級，捷運可直通八德、藝文特區、機場以及鶯歌，對通勤族來說是一大福音；此外，鐵路地下化完工後，城市面貌獲得修補，預計前後站房價將漸趨一致。」

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