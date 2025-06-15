神秘買家3億買化妝品廠辦　創台南今年法拍總價最高

▲泓都化妝品位於台南安南區，該公司廠辦因「給付票款」強制執行遭拍賣，日前在「應買」階段被拍定，得標人以3億元得標。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

泓都化妝品位於台南安南區，該公司廠辦因「給付票款」強制執行，去年底進入法拍市場，日前在「應買」階段被拍定，得標人以3億元得標，為台南今年最貴法拍成交價。專家表示，該區廠辦相當搶手，拍定價略低於區域行情。

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泓都化妝品位於台南安南區工業三路，根據該公司徵才網站顯示，成立於1960年，在台灣有超過60年行銷世界的彩妝經驗，2019年於台南科技工業區擴廠完成。

根據法院筆錄指出，泓都的廠房、辦公室，因給付票款遭強制執行淪為法拍，地坪1518坪、建坪1586.53坪，底價3億132萬元，突出現買家在「應買」階段，以底價得標，換算單坪為18.99萬元，為台南今年最貴法拍成交價。

另法院筆錄提及，建物現為債務人使用中，該案2024年1月1日起至2028年6月30日止，出租給朝富系統工程，並在2021年11月間就出租給泓美能源在屋頂放置太陽光電發電系統，拍定後按現況點交。

▲該區屬於經濟部管理的台南產業園區，區內空租率不高。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，應買階段因為非公開開標，所以難以得知得標買方資訊，一般會在應買階段進場，可能擔心四拍有人競爭，加價又超過三拍價格，乾脆應買承受，以該筆物件來看，成交價已略低於區域行情。

東森房屋台南北安加盟店經理謝順發表示，該區屬於經濟部管理的台南科技工業區，近年已改名為台南產業園區，若透過之後將完工的北外環道路到南科，車程約15分鐘，聯外交通相當便利，吸引不少業者進駐，現階段土地單價落在25萬元，若有地上物包含廠辦單坪約28~30萬元。

謝順發表示，近年台南不少產業進駐，廠辦價格也愈墊愈高，該區除非企業轉型或歇業少有廠辦釋出，廠房空租率也不高。

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