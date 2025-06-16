國軍「每月加給3萬元」　網諷：15萬人年薪百萬救房市？

▲立法院進行軍人待遇條例第五條表決，經表決過後完成三讀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台過去受惠台積電設廠遍地開花，衍伸而出「台積宅」也讓周邊房價坐上噴射機，如今立院三讀通過國軍「每月加給3萬元」方案，等於「簽下去」平均可達年薪百萬元，專家表示，此次加薪幅度罕見，周邊房市有望受惠，網友則直呼：「國軍規模高達15萬多人，房市又要起飛了、起死回生？」

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立院三讀通過國軍全面加給3萬元，調整後，包含普通部隊二兵5萬6350元、戰鬥部隊二兵6萬8350元等，另外還有戰鬥、離島加給數萬元等，整體平均年薪達百萬元，且國家包吃包住，幾乎能無痛存款。

《住展雜誌》企研室總監暨發言人陳炳辰指出：「國軍加薪不僅更有餘裕投資房地產，若有『家屬共住』、『小家庭軍職』族群的需求族，購屋或置產意願提升。」





▲台積電全台員工數約8萬人、已經成為各地房市主力；而國軍規模約達近2倍，網友認為將成為房市主力。（圖／記者陳筱惠攝）

陳炳辰樂觀表示：「台積電全台員工數約8萬人、已經成為各地房市主力；而國軍規模約達近2倍，人數規模之多、加薪之罕見，平均年薪更遠高於一般行業，對全台房市無疑吃下定心丸。」

不少網友直呼：「房市要起死回生了！」另有網友說：「高中生畢業立馬簽下去，還比唸學店好多了」，還有房仲、代銷業者笑說：「以後派發傳單就去營區前駐點！」

全台國軍部隊分布廣泛，包括陸軍、海軍、空軍、憲兵等，各軍種在台灣各縣市都有部署，不過以各地平均房價而言，房價相對親民的中南部直接受惠，如台中清泉崗、中科特區；高雄左營、新莊營區；嘉義中坑、台南官田營區等地區。

21世紀不動產資深經理沈政興說：「國軍薪資穩定、信用評等佳，銀行對貸款核准也較為寬鬆，料將掀起『軍轉自住』風潮，而國軍人員未必居住在營區周邊，看屋物件會集中以捷運與生活機能完善地區為主，成為新房市動能。」

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