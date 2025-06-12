宣示北士科新案不漲價　達麗謝志長：買氣鈍但仍跑得動





▲達麗今（12日）召開股東會，董事長謝志長會後接受媒體採訪。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

達麗今（12日）召開股東會，該公司去年獲利創新高。董事長謝志長會後接受媒體採訪表示，919後市場買氣變鈍很正常，但產品定位正確的個案還是跑得動，達麗線上4案沒有調漲、也沒有調降，新推案按既定計畫執行，產品設定上會增加3房比例。

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達麗（6177）今（12日）召開股東會，承認2024年營收123.2億元、年減2成，但稅後純益達21.49億元，年增3.9％，獲利創下歷史新高，EPS（每股純益）5.01元，賺半個股本，會中並通過配發現金股利3.5元、股票股利0.5元。

達麗去年有2大案完工入帳，合計完工量約115.5億元。展望今年，達麗預計也有2大案可完工，包括北投總銷34.5億元「達麗天蒔」、台南91.7億元「達麗世界仁」，另外還有其他成屋案，營收表現就可期。

新推案方面，達麗今年合計案量達228億元，包括北投總銷66億元「達麗河蘊」、高雄41億元「達麗世界學」、台中41億元「達麗拾穗」、台南總銷80億元「平實段第一期」，其中前3案已在線上。

▲達麗近5年稅後淨利整理。單位：億元。（圖／記者項瀚製）

達麗建設董事長謝志長表示：「新推案照公司既有計畫，不受大環境與政策影響，並以南部地區為重心。產品規劃方面，南部地區會增加3房比例，現在市場上都是剛需客，在房價低基期的區域中，若總價控制得宜，3房反而比2房更好賣。」

謝志長表示：「去年919央行第七波管制後，買氣稍微停頓，這是很自然的現象，在剛性需求依舊存在的環境下，公司在線個案還是有在走，對保的案子也都順利。」

房價方面，謝志長指出，目前達麗有4案在線，分別是北投「達麗河蘊」、高雄「達麗世界學」、台南「達麗世界仁」、台中「達麗拾穗」，「所有案子沒有調漲價格，也沒有降價，就是按照既定的價格執行。」

其中，近來討論最熱的就是北士科，「達麗河蘊」正位於該區內。達麗發言人廖政雄表示，市場需求一直都在，只是缺乏信心，而輝達進駐北士科就是好例子，「『達麗河蘊』銷售反應佳，光是這個月銷售就約2成，全案銷售達近5成。」

最後，謝志長談到政策面，他提到：「最近看到很多同業資金周轉困難、倒閉的議題，這會影響消費者信心，建議政府針對中小型建商能給予適度放鬆政策，以免未來陸續出現法拍，甚至是連帶性崩盤。」

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