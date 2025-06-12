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台中「建商沙漠區」預售登6字頭　網喊夭壽：還能去哪裡

記者陳筱惠／台中報導

有台中建商沙漠區之稱的大雅區，新建案預售成交每坪6字頭單價，瞬間在網路引發熱議，不少網友驚呼「夭壽喔！」、「現在直接破表」，反映出原本被視為台中相對親民區的大雅，如今也逐漸走向中高價區，讓不少民眾感嘆：「連大雅都買不起了，還能去哪裡？」

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！　專家揭露「看不到的結構轉變」

▲▼ 台中大雅,房市,房價,大雅房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

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▲有台中建商沙漠區之稱的大雅區，新建案預售成交每坪6字頭單價，瞬間在網路引發熱議。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實價登錄揭露，登上6字頭的個案為，坤聯發建設新案「坤聯發大雅匯」在4月19日揭露一筆交易紀錄，總價2800萬元，坪數58坪（含車位），換算單坪成交價已高達61.2萬元，一舉把大雅房價推上6字頭門檻，引發不少討論。

有網友在PTT發文「夭壽喔！大雅6字頭」，直言「學弟越來越難買，難怪大家都想躺平」，留言區更是一片哀號，有人說「那邊聯結車超多」、「市區內6X入手，還不如直上水湳經貿區」、「要啥沒啥，要套到死」，但也有人持相反觀點指出：「大雅沒地了，不然噴更大」、「中科近就有買盤」、「今日天花板、明日地板，不要不信」。

▲▼ 台中大雅,房市,房價,大雅房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大雅區因為沒有重劃區，該案除了基地少有，又規劃全大雅區最高樓因此創價。（圖／記者陳筱惠攝）

甚至還有網友順勢點評其他台中房市現況，表示「太平人道走廊，4字頭就能買由鉅」、「西區也太猛，板上零熱度結果賣超多又超高單價」，反映出台中房價板塊持續變動中。

實際回顧大雅房市，長期因土地釋出有限，被稱為「建商沙漠」，新建案稀少也導致只要有話題新案，價格就可能出現跳空表現。像這次話題主角「坤聯發大雅匯」，就被視為區域10年來最大基地純住宅案，基地面積達1041坪，規劃122戶零店面純住宅，產品以37坪左右的3房為主，樓高更達22層，是大雅區史上最高的地標型住宅。

▲▼ 大雅匯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不少科技人轉向大雅區詢問新案，他們對於大雅的房價「很可以接受」。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋大雅特許加盟店林正坤指出：「其實大雅創價行情是市場可預期的，實務上也觀察到，品牌建商輕屋齡的推案，如『坤悅雅美』、『惠國沐微風』等，現在每坪行情也都來到45萬元上下，加上大雅企業主不少，所以有置產買盤支撐，另外，科技人也是一大主力，近期就可發現不少新竹下來的科技人詢問，對於大雅的房價『很可以接受』，認為與北部來說相比CP值很高，也助攻大雅區的房市成長。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

地段方面，該案位在雅環路，10分鐘車程可銜接水湳、中科、20分鐘抵達台中機場，加上未來捷運橘線話題發酵，讓不少人直呼「大雅被低估很久了」。大雅資深房仲郭宸緯分析：「大雅區因為沒有重劃區，光是要釋出超過千坪建地已經是相當難得，該案除了基地少有，又規劃全大雅區最高樓，會出現跳空價6字頭，主要是次頂樓物件，具備特殊性。」

但郭宸緯也說：「大雅區房價衝上6字頭，一時之間很多在地人難以接受，但實際上在台積電二廠議題發酵後，確實有不少外地人前進大雅區。」

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！　專家揭露「看不到的結構轉變」

關鍵字：台中大雅區房價建商交易

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