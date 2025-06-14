新北→台北交通塞　宜蘭房仲：首購通勤族漸增「鎖定2產品」

▲雙北房價高，買盤逐漸外溢，甚至到宜蘭的人也越來越多了。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

雙北房價高，買盤逐漸外溢，甚至到宜蘭的人也越來越多了。宜蘭房仲表示，新北到台北上班也是塞車，而若住宜蘭，平日雪隧不塞車，通勤時間沒有差多少，觀察近來台北首購通勤族落腳宜蘭的比例增加，並大多鎖定蛋白區屋齡15年內的華廈、透天產品。

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談到宜蘭房市，很多人會直覺聯想到雙北客買第二戶，當作度假宅，或規劃為退休宅，但其實近年在雙北房價持續高漲的情況下，有越來越多首購族跑到宜蘭落腳，每天通勤上下班，對他們來說往返台北並不麻煩，且房價親民許多，又能同時享受更清幽的居住品質，何樂不為。

東森房屋宜蘭高中加盟店東朱哲賢觀察：「宜蘭房市剛性需求強，除了在地客，還有大量的台北客，其中約有一半比例的台北客是首購通勤族，開車往返台北上班，事實上平日雪隧不太會塞車，40分鐘就可以到南港，50分鐘、頂多1小時都可抵達市中心。」

朱哲賢強調：「若住在新北市開車到台北上班也是塞，動輒也是要40分鐘，而住在宜蘭通勤，雖然公里數是高了一些，但通車時間並沒有多出太多，近來也越來越多首購族認知到這點，決定到宜蘭買房。」

至於住宜蘭通勤台北上班的首購族，大多會選擇什麼產品？朱哲賢指出：「大多從低總價下手，鎖定宜蘭市郊地區，像是五結、壯圍、三星、員山等區，也就是所謂的蛋白區，產品方面偏好屋齡15年內的華廈、透天。」

朱哲賢進一步指出：「宜蘭市接近礁溪、壯圍一帶的15年內華廈，成交單價落在30~32萬元，總價700多萬元就有機會入手；五結、壯圍、三星、員山等區的15年內透天，以地坪30坪、建坪50坪的物件來說，總價也才1300萬元左右。」

▲宜蘭蛋白區屋齡15年內的華廈，成交單價落在30~32萬元。（圖／東森房屋提供）

另外，朱哲賢提到，部分預算比較足夠的消費者，也會選擇宜蘭市中心，大樓成交單價達40萬元，2房總價約1000~1200萬元，而透天總價則在1700～2000萬元。

朱哲賢表示，即便目前房市交易量縮，但宜蘭房市表現仍穩定，只是開價過高的屋主出現修正，整體成交價還是在實價登錄行情，沒有回跌，且宜蘭未來還有高鐵超級利多，勢必會帶動更多雙北客移居，中長期持續看好。





▲朱哲賢相當看好宜蘭的房市發展。（圖／東森房屋提供）

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