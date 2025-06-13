國揚啟動革新！駿傑營造領軍　延攬業界雙強打造「安心建築」

▲國揚建設旗下駿傑營造啟動革新，全面升級品牌實力。

圖、文／海悅開發提供

建築的生命力，始於營造的嚴謹根基。國揚建設旗下駿傑營造啟動革新，全面升級品牌實力，特地延攬前大陸工程總經理陳學聖，以及前元利建設副總經理李太源，分別擔任駿傑營造董事長與副總經理，在業界雙雄的雙軌領航下，駿傑營造正掀起一場從制度到工法的全新改革，他們以「誠信為本、精工為魂」，將「安心建築」的承諾，兌現在每一道結構、每一種選材、每一項工地管理細節，目標只有一個：打造經得起時間考驗、讓住戶真正安心的「家」。

從國際管理經驗出發 駿傑以制度澱積信任

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「營造是良心事業，看不見的品質，最能考驗一間公司的誠信。」陳學聖董事長一語道破關鍵。他指出，購屋者常聚焦外觀與格局，卻難以窺見結構、水電等隱性細節。「品牌，說穿了就是這家公司在你看不見的地方，做了什麼樣的選擇。」他將在大陸工程累積的國際級管理經驗，轉化為駿傑的「制度化思維與標準化流程」，確保材料、工法、管理環環精準到位。「唯有將品質內化為日常，讓制度成為DNA，信任才能真正生根。」陳學聖強調。

駿傑以鐵律築好宅 讓品質從工地開始

「理念的實踐，終須回歸工地第一線。」副總經理李太源將過去在元利建設對「好宅」的極致要求帶入駿傑，推動駿傑營造「安全、品質、進度、成本」四大核心管理鐵律，並以「安衛如實、品質如質、進度如期、成本如量」為執行圭臬，透過「施工計畫標準化、流程透明化」，嚴格落實工地現場「整理、整頓、清掃、清潔、紀律、安全」六大管理原則，讓駿傑工地現場的每個環節都「可視、可管、可控」，築起堅實的建築品質防火牆。

駿傑的革新動能 在指標案「國揚光河」展露無遺

「國揚光河」位處景美溪畔、鄰近捷運預定路線，樓高達31層，為確保工程品質與安全性，除採用SC鋼構系統、加強樁基礎結構外，更選擇造價成本相對較高的「逆打工法」，讓結構體上下兩個工作面可同時施作，不僅大幅縮短工期，也能降低對周邊環境的影響，強化整體結構穩定性。

▲駿傑的革新動能，在指標案「國揚光河」展露無遺。

駿傑營造協理許文和指出，逆打工法雖然成本高，但開挖暴露的高度短、安全性高，能兼顧結構穩定與施工安全，是最適合、也令人安心的施作選擇。他補充道，本案也同步導入BIM建築資訊模型技術，進行3D建模與施工模擬，可精準掌握結構配置、工序排程等步驟，進一步提升施工效率與品質。

▲邁向永續新標準，國揚以行動定義品牌新未來。

邁向永續新標準 國揚以行動定義品牌新未來

放眼未來，國揚建設駿傑營造一直積極邁向ESG永續藍圖，從採用低碳建材、本地化材料、廢棄物分類回收等面向著手，不斷在每一個環節實踐環境友善的營造價值。同時透過持續導入智慧監測、工地管理自動化等技術，強化施工透明度與效率。這不只是理想願景，而是一場正在進行的深層革新，透過全面進化的實際行動來翻轉過往，重塑品牌標準，為未來注入全新能量。

我們相信在不遠的將來，國揚將以更高規格、更永續的姿態，站上建築產業新高度，讓所有人看見真正的國揚「安心建築」。

建案官網►https://go.hiyes.tw/7qcnqc

