【廣編】股市重返榮耀！科技人卻逆風飛行　棄股市入房市

▲股市回溫，高雄前金區愛河灣的「豐邑TOP+」湧入賞屋潮。

圖、文／豐邑建設提供

台股近期啟動落後補漲行情，加權指數更一度重返年線之上，然而川普此類「即興式風格」的決策，仍使政策風險與經濟存在高度的不確定性，不少投資人歷經股災震撼教育，將資金轉向波動性低、相對保值的房地產，作為下半年的財富配置重點！

高雄以相對低檔的房價基期，與台積電、輝達龍頭大廠的科技長期紅利，成首選熱區！據591實價登錄統計，2025年第一季高雄市建物買賣移轉棟數約8,000棟，不僅位居南部之首，更在全國七都中逆勢穩定；此外，在第二季數據統計中，高雄每月建物移轉棟數穩定維持在2,500棟以上，仍維持健康的交易動能。

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以前金區愛河灣的「豐邑TOP+」為例，近期看房人潮回溫，成交原因多為資金避險與置產佈局，其中不乏科技產業菁英，因應未來南遷就職，提前購屋；也有不少捨股市，入房市，其觀點就在於高雄邁向AI新都，科技前景紅利，可作為竹北、北士科的成功經驗複製！此外，「豐邑TOP+」鄰近捷運橘線前金站，擁有高雄女中、前金國小等明星學區，漢神、大立光百貨商圈等便利生活機能；市中心蛋黃區價值，置產或自用，進可攻，退可守！