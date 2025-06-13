高雄搶手社區也爆「罷免案」　住戶疑公積金2年少200萬

▲罷免案遍地開花，高雄也有社區提出罷免主委，爆出管委會爭議。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

罷免案遍地開花，高雄也有社區提出罷免主委，爆出管委會爭議。住戶C先生指控，管委會委員人數從14人被減至9人，質疑會議表決是黑箱作業，另外更加碼爆料，社區公積金，不到2年減少200萬元。主委L小姐則喊冤，認為是住戶不想繳費，雙方各說各話。

《地產詹哥老實說》EP260／7年級小資女交屋險斷頭！央行限貸逼她多掏400萬 靠1招神逆轉

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄河堤社區爆出管委會爭議，住戶憂心該社區資產管理失控甚至有掏空之虞。（圖／記者張雅雲攝）

高雄河堤社區爆出管委會爭議，C先生指控，依據社區《組織章程》，管委會應由14名委員組成，並須8人以上出席方可構成法定開會人數。然而現任主委卻擅自將委員人數縮減為9人，並利用代理缺席委員方式，操控表決議案。

最具爭議的決議之一，是未經完整招標程序，通過86萬元的消防天花板防火工程，當時實際到場人數僅6人，遭質疑出席人數與財務皆有嚴重瑕疵。

此外，社區近期推動714萬元的電梯更新案，要求每戶每月額外繳納2100元電梯基金。C先生透露，短短不到2年，社區公積金減少200萬元，引發住戶憂心資產管理失控甚至有掏空之虞。

C先生直呼看不下去，擔任罷免案召集人跳出來揭露弊端。他透露：「5月曾舉行罷免主委投票，社區所有權人數187人，同意罷免連署書已達法定人數全體住戶的1/5，因此召開臨時區權會。」

▲最後表決時，共有43票投下罷免同意票，佔該社區所有權人數187人的2成，已通過罷免主委。（圖／記者張雅雲攝）

最後表決時，共有43票投下罷免同意票，通過罷免主委。他更進一步提告主委涉嫌詐欺、偽造文書、侵占及背信，已進入司法訴訟階段。

對工程爭議浮上檯面，L主委則澄清，委員職務都是無給職且責任重大，導致住戶參與意願低落，委員會人數不足，而承擔如此大的責任，卻在社區出現黑函滿天飛的情況。

L主委強調，各項決議都有在電梯貼上公文公告，資訊公開透明，主因是有部分住戶不想繳漲價的管理費還有電梯基金，就想推翻過去區權會上表決通過的事項，並認為該罷免不具法律效力。

雙方各執一詞，爭議持續延燒。懋元法律事務所律師張簡明杰表示，社區主委由區分所有權人會議選出，當然可依相同機制依法罷免。若會議程式與人數符合《公寓大廈管理條例》及社區規約，主委應配合辦理交接。

步驟 內容 發起罷免 至少 1/5 所有權人（以人數或面積計）連署提出罷免主委的請求 提出召開會議申請 向原管委會提出書面申請召開「臨時區分所有權人會議」 發送開會通知 至少提前7日以書面通知全體所有權人 正式開會投票 出席門檻：依社區規約，通常為總戶數或面積過半

決議門檻：出席人中過半數同意 罷免成立 投票通過即罷免主委，應要求其停止職務並交接 補選新主委 另行召開會議選出新主委 報主管機關備查 向區公所或市政府建管單位提出報備 （必要）司法處理 若主委拒不下台，可提出民事訴訟

▲社區主委罷免程序。（ETtoday製表）

張簡明杰表示，依據《公寓大廈管理條例》第26條、第29條與第30條等規定，「區分所有權人1/5以上」可以書面請求，依法召開區分所有權人臨時會議，只要達到全體區分所有權人總人數或總面積過半數出席，出席者中過半數同意，罷免案就會通過。

若主委拒絕交接，建議向主管機關申訴，必要時透過訴訟確認罷免區權會決議有效，不過訴訟過程曠日廢時，實務上多是等待主委任期結束，自動解除主委職務。

《地產詹哥老實說》EP260／7年級小資女交屋險斷頭！央行限貸逼她多掏400萬 靠1招神逆轉