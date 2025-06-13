北市3捷運站新舊屋價差逾80%　信義安和每坪差91萬

▲觀察北市捷運站點預售、成屋價差，差距最大的是信義安和站。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

觀察北市捷運站點預售、成屋價差，差距最大的前3名分別是信義安和站、港墘站、永春站，預售比成屋貴出8成以上。另外排行前10名中，房價最親民的是新北投站，成屋均價僅4字頭。

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永慶房產集團比較台北市近1年捷運站點800公尺距離內，成屋住宅與預售住宅平均單價價差，幅度最大的前10名捷運站價差幅度均超過5成，其中價差幅度超過80%的捷運站是捷運信義安和站。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「捷運信義安和站鄰近信義商圈、光復商圈與敦化商圈，周邊商辦林立，生活機能與交通條件極佳，吸引高端住宅需求，而周邊成屋多為屋齡較高的住宅，雖然地段優越，但因屋況及更新程度不同，價格相對穩定且較低廉。」

目前捷運信義安和站周邊預售住宅近1年平均單價每坪196.2萬元，相較於成屋住宅單價104.3萬元，價差幅度達88.1%，顯示相同的購屋總價下，成屋住宅所能購買的面積幾乎快要是預售住宅的2倍。

▲台北市近1年捷運住宅成屋與預售屋價差幅度前10名。（表／永慶統計）

住商不動產台北遠企加盟店東吳國源表示，信案安和地段鍍金，近來有不少指標預售案，例如「大陸耑岫」規劃中小坪數，每坪成交均價近200萬元，另外還有指標豪宅案「永陞安和案」，高樓層成交單價也是破百萬元行情，反之中古華廈9字頭就有機會入手，指標中古豪宅「僑福花園廣場」中低樓層單價也只在110萬元上下。

差距第二大的是捷運港墘站，成屋與預售屋價差幅度為80.9%。陳金萍表示：「捷運港墘站鄰近內湖科學園區，是內科聯外的重要交通樞紐，而眾多科技、影視等產業進駐內科也吸引大量就業人口移入，加上捷運港墘站周邊生活機能完善，因此為區域房市帶來支撐。」

不過，陳金萍提到：「由於該區周邊可供住宅開發的土地有限，導致新建案相對稀缺，推升預售屋價格顯著上漲，成屋與預售屋的價差幅度因此擴大。」

價差幅度排名第三的是捷運永春站，幅度達80.2%。陳金萍表示：「永春站鄰近信義信義計畫區，與松山車站距離也不遠，交通機能相當便利，由於開發較早，屋齡普遍較高，因此成為都更、危老熱區。」

此外，在成屋與預售屋價差前10名榜單中，捷運新北投站雖然價差幅度高達78.1%，但周邊成屋房價僅4字頭，是榜上CP值高且房價親民的捷運站點。

陳金萍表示：「新北投站周邊綠覆率高，就近便能享有溫泉資源，交通方面也能享有捷運淡水信義線的機能，購屋需求穩定，但因距離台北市核心區域較遠，加上區域內成屋住宅屋齡普遍偏高，大多是中古公寓或老舊華廈，使得成屋價格維持在相對親民的水準。」

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