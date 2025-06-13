推案順應市況遞延　富宇：考量總價「坪數恐再下修」

▲富宇地產（4907）召開股東會，2024年稅後淨利7.09億元，每股盈餘（ESP）高達6元，會中通過並配發現金股利1.8元。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
富宇地產（4907）今（13）日召開股東會，會中通過並配發現金股利1.8元，富宇董座張世欣會後接受採訪表示：「自信用管制以來，投資客絕跡，未來推案預計持續以首購型產品為主力。」
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富宇地產（4907）召開股東會，2024年稅後淨利7.09億元，EPS（每股純益）6元，較2023年的2.24元、大增逾2倍，會中通過並配發現金股利1.8元，觀察富宇近幾年平均配息在1.2至1.3元。
富宇地產（4907）上半年陸續推出清水區橋江段新案「富宇蒔光」，與北屯區碧柳段新案「琚山境」2案，其中「富宇蒔光」基地位於清水區民有路190巷，坪數規劃23~29坪的2房、2+1房及3房，推估總銷約18億元。
北屯機捷特區「琚山境」基地位置則位於松竹路一段、擁有捷運步行3分鐘、公園第一排的絕佳優勢，預計規劃23~30坪2房、3房，外界推估總銷約52億元。
▲富宇地產董事長張世欣（左）表示：「自央行信用管制上路至今，投資客近乎絕跡，房市將現推案向後遞延的現象。」（圖／記者陳筱惠攝）
富宇地產董事長張世欣表示：「自央行信用管制上路至今，投資客近乎絕跡，房市交易普遍趨緩，再加上川普關稅引發經濟波動，促使開發商放慢推案速度，出現不少推案向後遞延的現象。」
而富宇地產推案也將遞延，且仍以剛性需求為主，首購型產品還是主力，張世欣說：「央行信用管制目的是促進房地產市場的健康發展，降低投機行為，新青安則是協助減輕民眾購屋負擔，但目前限制貸款情況仍嚴峻，在全盤考量下，未來房價部分，則將以總價考量，那勢必坪數有望再下修。」
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