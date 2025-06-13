樋口飯糰2店新址曝光「租金差不多」　高捷證租期1年

▲高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」，日前房東暴走傳出租約爭議，鬧得沸沸揚揚，樋口夫妻最終決定於7月底搬離現址。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市「樋口飯糰」日前房東暴走傳出租約爭議，鬧得沸沸揚揚，經過近2個月的協調後，樋口夫妻最終決定於7月底搬離現址，並在左營站、翠華路設立2間店面，左營站7月6日正式開幕、翠華店開幕時間未定，專家表示，翠華店租金與舊址相差不多空間更大。

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▲飯糰店透露，青海路現址未來將搬到翠華路新店面，待裝潢與空間規劃完成後，另行公告正式營業日期與時間。（圖／記者張雅雲攝）

「樋口飯糰」舊址位於高雄市鼓山區青海路，之前因房東疑似想漲租金，在門口大暴走狂摔自家花盆後鬧上新聞，房東則反駁，她從頭到尾都沒談到租金問題，飯糰店卻逢人說要漲房租，之後雙方幾度爆發衝突，事件持續延燒。

該飯糰店突在Instagram發文表示，經過近2個月多次考量與各方協調，最終決定將於7月底搬離位於青海路現址；未來將搬到翠華路新店面，待裝潢與空間規劃完成後，另行公告正式營業日期與時間。此外，飯糰店也將進駐高雄捷運左營站，預計7月6日正式開幕，雙方爭議終於落幕。

高雄市捷運公司表示，「樋口飯糰」選擇租下左營站內的1個攤車型攤位，租期暫定先1年，月租金則不便透露。

▲與青海路僅馬卡道路1路之隔的翠華路，屬於早期發展的內惟生活圈。（圖／記者張雅雲攝）

翠華路店面同樣位於鼓山區，據查，該透天地坪24.5坪、建坪32.9坪，屋齡47年，查詢實價登錄，總價、租金均未公布。

台灣房屋美術之心特許加盟店東林家福表示，青海路位於高雄豪宅聚落美術館特區，與青海路僅馬卡道路1路之隔的翠華路，屬於早期發展的內惟生活圈，2區因以前有鐵軌分隔，雖然同樣都位於鼓山區，但內惟與美術館房價落差一大截，租金也有差。

店名 位置 時間 樋口飯糰舊址 鼓山區青海路63號 7月底搬離 樋口飯糰新址 鼓山區翠華路137號 開幕時間未定 高雄捷運左營站分店 高雄捷運左營站 7月6日開幕

▲樋口飯糰新舊地址。（ETtoday製表）

林家福表示，翠華路店面以透天為主，屋齡約50年，整棟透天月租金大約2.5~3萬元，三角窗店面約3~4萬元，越靠近內惟市場，商業機能愈佳愈貴。

至於飯糰店目前位於青海路，根據實登顯示，合計1樓店面加上5樓住家，月租金為3.5萬元，與舊址相比，新店整棟雖然租金相差不多，但空間更大且為獨立透天，樓上可做為住家使用更方便。

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