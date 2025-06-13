買房接長輩同住「淡水or桃園？」！過來人秒選後者：各方面都優

▲原PO喜歡淡水的居住環境。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，想買房並接長輩過來一起住，因為預算有限，只能在淡水新市鎮和桃園車站周邊兩地擇一，淡水房子新但是通勤遠，桃園生活機能好，但是周邊環境老舊，因此很猶豫。對此，信義房屋專家表示，如果是要接長輩一起住，最好選附近有醫療資源的房子會比較好。

女網友在Dcard發文，因為預算有限，只能鎖定「淡水新市鎮」與「桃園車站」，實地走訪過兩地，她分析優缺點，淡水新市鎮社區感強、格局方正、生活步調舒適，但通勤要一小時以上；桃園車站區域機能完善、市場、醫院、公園一應俱全，但多為中古屋、部分街廓較為老舊。

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她提到，因為之後會跟長輩一起住，很在意住家附近的機能，希望是老人友善，「比如說醫療資源、公園、市場的方便度等等」，淡水的房子很舒適，但桃園更實用，因此很兩難。

貼文曝光，網友推薦桃園，「長輩未來會需要跑醫院的話，不推薦淡水新市鎮」、「淡水住四年，在北投上班，上下班時間塞到崩潰，交通地獄，也沒辦法跟朋友晚上約市區，來回交通太花時間了」、「桃園天氣真的宜居很多」、「兩邊都住過，置產的話，建議桃園」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，淡水新市鎮是購屋熱區，機能其實蠻完善的，有大賣場、超商、超市等連鎖商家；若不考慮通勤時間，要接長輩一起住的話，醫療資源就要特別注意，盡量選就醫方便的，會省去很多麻煩。