輝達進駐北士科　他預估「淡水房5年內漲10%」！專家曝2地更夯

▲輝達台灣總部已確定落腳在北士科。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月宣布，將於台北北士科T17、T18基地設立總部，就有網友指出，此消息可以帶動天母、淡水一帶的房價，關渡地區可能會成為新的產業聚集地，預估五年內淡水會漲10%。對此，信義房屋專家表示，淡水一直以來買氣都不錯，不過離北士科有一段距離，漲價幅度有限。

有網友在PTT發文，「輝達在北士科，淡水五年內應該可以漲10%」，若之後要去輝達上班，從竹圍出發，搭捷運18分鐘可到芝山；若是搭輕軌，從淡金北新、新市一路站出發，到芝山約34分鐘；開車的話，離峰時段約20多分鐘可進北士科，2030年淡北道路也蓋好了，車程甚至可能再縮短。

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原PO提到，關渡地區已調整為城鄉一，加上輝達進駐，也許未來會變成新的產業聚集地，大家對於淡水的房子會更有興趣，他大膽預估，「五年內淡水房價應該可以漲10%！」

▲北投士林科技園區。（圖／北市府）



貼文掀起網友熱論，「紅線內有機會，如果要到淡海的話不好說」、「關渡目前大概比竹圍貴10%，但竹圍的機能好更多」、「淡海除外，竹圍紅樹林有機會」、「靠關渡大橋那裡的才有機會吧」、「不是說淡水不好，但輝達員工的財力應該不會考慮，時間就是金錢，買得起石牌北投士林天母，何必多半個小時去淡海」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，淡水的房子一直都賣得不錯，因為是雙北相對便宜的重劃區，確實因為輝達的關係詢問度變高，但會不會出手就不知道了。曾經理認為，北投、士林會比淡水的買氣還要夯，關鍵是通勤時間，「開車20分鐘以內的區域，比較有優勢」。