中山台鐵日治宿舍「被指亂拆」　國土署回應了





▲北市指標都更案「中山女中南側都更案」引發爭議。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

北市指標都更案「中山女中南側都更案」引發爭議，被指台鐵日治時期就宿舍被亂拆，輾壓古蹟保存。國土屬回應：「目前該地已全數無人居住，本次拆除的16棟台鐵宿舍也全非歷史建物，一切依法辦理。」

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台北市中山女高旁「中山女中南側都更案」引發爭議討論，針對日治時期鐵道職工舊宿舍群，被指涉及都更利益輾壓古蹟保存等內容。

今（13日）內政部國土管理署嚴正澄清，強調「中山女中南側都更案」經行政院同意在案，並自2015年推動至今，「目前該地建物均已無人居住，且經調查許多舊宿舍因原使用者進行內部私自改裝，導致原有結構被破壞，且經文化局確認其不具備文資身分在案。」

國土管理署表示：「本次委由國家住宅及都市更新中心拆除的16棟宿舍，全數非歷史建物，產權分屬為臺鐵公司（原臺鐵局）、司法院及財政部國有財產署所有，另相關拆除執照、涉及拆除工程的文化資產監測保護計畫、受保護樹木保護計畫，均經臺北市政府及所屬都發局、文化局依權責同意，一切依法辦理。」

另外，國土管理署表示：「本署經管的2棟歷史建築，修復再利用計畫刻正由文化局審查中，後續將可提送文資大會，強調本案經由都市更新之推動，未來還能提供社會住宅、行政機關辦公等空間，並可串連南側歷史建築保存環境，達到開發與歷史活化並存的願景。」

大家房屋松江南京加盟店東劉明田表示，「中山女中南側都更案」位於台北市長安東路二段、八德路二段199巷、八德路二段及建國北路一段所圍街廓內，規模相當龐大，總面積達3.4公頃，分成東北、東南、西北重建區以及歷史建物區，是太北市近來頗具指標性的都更案。

▲「中山女中南側都更案」開發面積大 。（圖／翻攝自住都中心）

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