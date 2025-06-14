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租屋處「沒人能代收包裹」怎麼辦？　過來人有解

▲▼雅房,租屋,房間。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲在外租屋，沒人能代收包裹怎麼辦？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

對很多租屋族來說，若要收包裹、收貨，都不是很方便。近日就有網友發文透露，因為房東沒辦法幫忙代收包裹，所以貨到當天，只要她正巧不在家，就沒人可以幫忙代領了，像是這種狀況，大家都是怎麼解決的呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「租屋處沒有包裹代收如何解決」為標題發文，提到她以前住的宿舍，是有人在管理的，所以就算人不在，也不必擔心沒有人收包裹。但是她後來在外租屋，因為房東沒辦法代收包裹，所以等於只要她不在，就沒人可以代領。

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因此原PO便拋問，如果在地址後面寫明配送前先打電話，是可以的嗎？或者可以請送貨人員先暫放附近超商嗎？

▲▼租屋,買房,套房,房間。（示意圖／Pixabay）

貼文曝光後，有網友分享，「沒人收他會帶回去，或是你要指定自己去站點取」、「可以直接去物流據點領貨」、「就寄到公司、學校」、「物流會打給你，你就說放門口就好」、「之前的經驗是，沒人簽收的話，宅急便人員會打電話聯絡，你有接到就跟他約個你會在家的時間，沒接到就直接回撥未接來電跟他約就好」。

還有網友提到，「存局候領」、「不是有存局候領嗎」。中華郵政指出，「收件人因故無確定之居所可供寄遞，寄件人得將郵件寄存於郵局設立之存局候領處，由收件人到局憑身分證明文件領取」。

關鍵字：租屋包裹Dcard

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