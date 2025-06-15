房市低溫中逆勢吸客！「中山鉑悦」精裝修＋家電方案熱賣　假日看屋人潮湧現

▲高雄市中心「中山鉑悦」假日現場湧現大量看屋人潮，現場銷售團隊忙碌接待，展現逆勢買氣。（圖／業者提供，下同）

【企劃特輯】

近期房市在高利率環境及市場觀望氣氛下轉趨冷清，不少預售案或新成屋面臨銷售挑戰，但位於高雄市中心精華地段的「中山鉑悦」卻反其道而行，不僅假日湧入大量看屋人潮，更成功引起買方廣泛討論。業者指出，此案主打「All in One日系精裝修」與全套家電一次到位，讓民眾在當前裝潢與人力成本高漲的環境下，感受到前所未有的「輕鬆買房體驗」。

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▲「中山鉑悦」導入All in One日系精裝修，房價內含高質感裝潢與全套家電。

「中山鉑悦」一大賣點就是「All in One日系精裝修」概念，強調購屋後可直接入住，免除繁瑣設計裝潢過程，且房價已含全套裝修及5大家電，包括冰箱、冷氣、洗衣機、飲水機與掃地機器人，完全貼合現代人「輕裝即住」需求。

除了省下時間與裝潢預算，也解決常見的施工延誤、追加預算等痛點，全室天地壁一體設計與系統收納櫃體到位，讓住戶一回家就能感受如星級飯店般的生活氛圍。

▲「中山鉑悦」正對3.8萬坪中央公園，坐擁民生圓環綠廊、中山大道與亞灣門戶三大地段優勢。

除了產品競爭力，「中山鉑悦」地段可謂黃金中的黃金。基地位於高雄市新興區「中山一路」與「大同一路」交會處，緊鄰中山大道主幹道，生活交通機能無懈可擊。步行即達「民生圓環」綠意廊帶，擁抱市心珍稀綠覆，並正對3.8萬坪中央公園綠海核心，打造難得的都會自然雙享境界。

高雄正快速轉型為「亞太科技走廊」的核心城市。根據統計，目前南部科學園區系統已有6大產業園區坐落高雄， 在政策利多與城市重構推動下，具備地段與產品雙優勢的「中山鉑悦」，已成為近期市場上備受矚目的焦點建案。