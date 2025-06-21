「蛋黃區小房 or 蛋白區大房」怎選？內行給建議：進可攻，退可守

▲原PO猶豫要選哪間房。（示意圖／達志影像，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房要怎麼選？近日有網友發文透露，他看中了兩間預售屋，一個是小三房，地點在高雄蛋黃區；另一個是大三房，則在蛋白區，由於後者的價格比前者多出200萬元，因此他就想知道，如果不會生小孩、長輩來訪時可以過夜，要怎麼選呢？對此，信義房屋專家認為，其實還是看他比較喜歡哪一間，但如果是選擇蛋黃區那間的話，就是「進可攻，退可守」。

這名網友在Dcard上，以「蛋黃小三房vs蛋白大三房選擇」為標題發文，提到他目前看中高雄的兩間預售屋，一個在蛋黃區，是格局方正的小三房，坪數約20坪，優點是距離輕軌近、商圈成熟、保值，缺點則是緊臨老舊住宅區，所以進出道路較小。

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至於另一個，則是在蛋白區，它同樣是格局方正的三房，坪數26坪，空間使用比較大，優點是到道路整齊、進出方便，缺點則是大眾運輸交通較不發達，且也未必保值。

原PO透露，目前預估蛋白區的大三房價格，會比蛋黃區小三房的價格多出200萬元，但因為工期長，所以自備壓力反而較小。他的需求是要有書房；未來不會有小孩，最多和另一半同住；長輩來訪時有房間住。以這三點來看，大家會怎麼選擇呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「高雄蛋黃」、「你要現在開始舒服，還是20～30年後開始舒服，自己思考吧」、「高雄市民表示秒選高大（蛋白區），街廓方正且周遭都新大樓，未來發展潛力很高」。還有網友認為，「看你工作在哪裡」、「你工作要通勤嗎？選上班近的」、「我會選蛋黃區，但也會考量通勤時間，把時間拿來睡覺比較好」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，其實還是看他比較喜歡哪一間，至於坪數部分，就是看自己夠不夠用。但曾敬德認為，如果是選擇蛋黃區那間的話，就是「進可攻，退可守」，不論是未來要換屋，還是要租給別人，甚至是自己想要持有資產，都會比較方便。