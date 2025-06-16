開發近飽和！　南台中「新案沙漠」同期僅5案銷售中

▲8期重劃區是捷運綠線沿線推案量最少的一區，線上個案僅5場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

南台中各重劃區推案熱度升高，核心8期重劃區將成為機能錨點，也因開發趨近飽和，更是捷運綠線沿線推案量最少區，目前僅「聚富粼粼」、「睦昇八玥」、「寶樺境溪行」、「坤悅君睿」等4案在線上銷售，以及即將進場的麗晨「這山那」。

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！ 專家揭露「看不到的結構轉變」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近2年隨著新興重劃區推案增加，開發商返回8期推案，但總體供給量遠仍低於周邊的13期、單元四等2大新興重劃區，而2025年唯一登場的新案麗晨「這山那」，因是8期近期少見、較具規模的預售新案，成為焦點。該案規劃2+1房與3房產品，坪數為35與45坪，基地位在文心南五路、永春東二路口，以「風、光、水、綠」為建築標配設計。

謙仁不動產協理簡剴延指出：「8期開發已近飽和，更因擁有好市多、迪卡儂、文心秀泰、豐樂公園等利多，被視為南台中機能的心臟地帶，市場上轉手物件稀少，尤以豐樂公園周邊價格支撐力最強。」

目前市場上普遍認為最火熱的13期，最具創價空間的正昌明段，也是因為緊鄰八期。包括順天、鉅虹、國泰等指標品牌皆在此推案，與八期僅一路之隔的順天「MR.L」也刷新區域單價天花板。同樣具討論熱度的鉅虹「蒔荃」主打2房23~28坪、「蒔美」3房38~41坪，總銷合計達百億元，預計近期將迎來首波實登。





▲近年南台中發展軸線持續向外擴張，13期、單元四等重劃區雖具話題與潛力，但仍處於建設成形階段。（圖／記者陳筱惠攝）

另外豐邑集團今年在13期也將推出大慶段「光与玥」、樂田段「朗境」兩大案，合計總銷近百億，目前才進入開發期的13期重劃區，已有近20案推出。

至於較晚啟動的單元四重劃區，建商布局集中永豐段，如豐邑「翫美」總銷達43億元，產品規劃3～4房，搶攻換屋族群；國泰則以每坪75萬元購入永豐段千坪土地，顯示對區域未來性的高度信心。惠宇、順天等指標建商亦蓄勢待發。

▲8期開發已近飽和，更因擁有好市多、迪卡儂、文心秀泰、豐樂公園等利多，被視為南台中機能的心臟地帶。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「近年南台中發展軸線持續向外擴張，13期、單元四等重劃區雖具話題與潛力，但仍處於建設成形階段。相較之下，周邊推案圍繞，8期作為南台中機能最完備的成熟地段，核心價值愈發明顯。」

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！ 專家揭露「看不到的結構轉變」