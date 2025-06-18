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副都心接班信義計畫區！兆元千億大建設拚出新門戶「百億造鎮案」壓軸登場震撼雙北

▲▼新莊,副都心,百億造鎮,信義計劃區,CBD,國王大道。（圖／業者提供）

▲新莊副都心坐擁政經主場、國門樞紐、科技引擎三大軸心，將成為新雙北重要發展核心。（圖／KING PARK 國王大道提供，下同）

房產中心／綜合報導

若將信義計畫區視為台北市的政經心臟，那麼新北市的對位核心正是新莊副都心。隨著大台北城市重心逐步向西移轉，國家級重劃區新莊副都心在政府主導下快速發展，承載起新北市政、產業與生活的三大軸線。當千億元基礎建設接連啟動，產業聚落成形、生活機能完備、交通節點整合完成，都為副都心注入龐大動能，成為下一個令人矚目的宜居生活圈，具備前瞻視野的人流持續湧入，想在此落腳、展望未來，由台灣三大建商茂德機構深耕副都心的最後壓軸百億指標造鎮「KING PARK 國王大道」因此受到各界關注，將於7月正式公開。

新莊副都心是新北市唯一具備中央級戰略的重劃特區，開發面積超過500公頃，結合都市規劃、交通建設、產業聚落與市政機能於一身；若再加上鄰近的頭前與塭仔圳重劃區，整體規模更接近800公頃，共同構成新北市長侯友宜提出的「溪北計畫」三大微笑曲線核心區域，腹地廣大提供產業發展空間。另外，副都心內擁有新北科學園區、新北產業園區及知識產業園區三大園區，構建完創新科技生態圈，並與台北港、桃園航空城形成緊密產業鏈，房產專家預估，未來將可創造超過20萬個就業機會。

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▲▼新莊,副都心,百億造鎮,信義計劃區,CBD,國王大道。（圖／業者提供）

▲新莊副都心為國家級重劃區，未來發展可對標北市信義計劃區、台中市政七期和高雄亞洲新灣區。

新莊副都心地理位置優越，位居溪北都心的核心成為連接國際市場的門戶，有多家上市櫃企業看準前景已在副都心設立旗艦總部，政府單位如行政院合署辦公大樓、國家電影及視聽文化中心、市府機關也已進駐，使副都心具備與信義計畫區相似的「政府進駐、商業引擎」兩大關鍵條件；根據茂德機構統計，新莊副都心累計的公共建設投資已超過3500億元，帶動區域商辦與住宅需求同步升溫，從宏匯廣場、A3中悅百貨到美麗新與國賓影城，以及凱悅嘉軒五星飯店的多元配置，都為副都心注入穩定政經能量，產業持續擴大中、發展潛力看好。

綿密的交通路網更是新莊副都心能夠晉身整個大台北地區最具發展潛力CBD的重要關鍵，三條捷運線、三條高速公路與三條快速道路連接主幹道，串聯北市與桃園；另外相較其他新興重劃區仍處於成形階段，入主新莊副都心可立即享受中原路商圈、濕地公園綠意與雙語學區資源，不需再等待未來建設落實，其中昌平國小具備完整語言資源，為親子族群首選學區之一，加上步行可達綠地與便利商圈，讓副都心生活機能無縫接軌。

分析北市信義計畫區從20年前起步至今，已發展成為台北地標級CBD；條件相對應的新莊副都心被視為承接信義模式的重劃典範；比對兩者的房價歷程，信義區初期每坪僅約20萬元，至今已突破200萬元；而新莊副都心目前價格仍具發展空間，未來潛力備受市場肯定， 獲得有居住、投資及置產需求的人青睞。

▲▼新莊,副都心,百億造鎮,信義計劃區,CBD,國王大道。（圖／業者提供）

▲對位信義計畫區發展軌跡，新莊副都心房價仍處黃金起漲期，吸引置產族群搶進。

茂德建設希望讓首購族和小家庭客群也能在「富」都心扎根，乘著兆元建設發展一同起飛，共赴美好未來，特別選址副都心核心地段，推出壓軸造鎮計畫「KING PARK 國王大道」，基地面積達1,345坪，坐落於昌德街、昌平街與中原路交會口，緊鄰昌平國小、中原生活圈與溫仔底濕地公園，地段條件極為優異，呼應環境結合日系景觀團隊設計出800坪中庭水花園，打造出都市綠洲般的宜居樣貌。

▲▼新莊,副都心,百億造鎮,信義計劃區,CBD,國王大道。（圖／業者提供）

▲「KING PARK國王大道」坐擁副都心中珍稀千坪大基地，800坪中庭花園更是難得一見。

更是副都心目前少見的純住宅大基地，主打15至28坪的中小坪數格局，提供二至三房選擇，預計百億總銷規模，至7月才將正式公開，但根據現場銷售專案經理表示，目前已吸引大量詢問、市場反應熱烈，待「KING PARK 國王大道」的正式公開，有望成為新莊副都心房市熱潮的關鍵引爆點。

▲▼新莊,副都心,百億造鎮,信義計劃區,CBD,國王大道。（圖／業者提供）

▲「KING PARK國王大道」位居副都心生活圈核心，坐擁雙語學區與綠意公園，百億造鎮備受矚目。圖為3D示意圖。

了解更多「KING PARK國王大道」
迎賓專線：02-8522-7337
接待中心：新北市新莊區富貴路．中華路三段
 

關鍵字：新莊副都心百億造鎮信義計劃區CBD國王大道

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