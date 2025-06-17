入手僅7個月！　新竹蛋黃區套房轉手「跌價15%」

▲新竹關新路套房轉手，前屋主持有7個月賠122萬元，跌幅達15%。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／新竹報導

新竹蛋黃區見房價有感下跌，一間套房前屋主只持有7個月便以658萬元脫手，賠售122萬元、跌幅達15%，引發網友熱議。房仲專家分析，近來房價是有修正，但不至於跌到15%，屋主一定有「非賣不可」的理由。

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！ 專家揭露「看不到的結構轉變」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在PTT房屋版以「新竹跌了？」為題發文，指出：「蛋黃區關新路，最新的實登小套房持有7個月，賠了122萬元出場，現在可以炒底嗎？」

話題一出，引發熱議。網友紛紛留言提到：「這不是崩盤什麼才是崩盤？最強的關新路欸…」、「肯定是個案」、「看到賠售一間就可以高潮喔」、「貸不到貸不過，只能倒出來啊」等等。

經查實價登錄，網友們熱議的這筆交易是屋齡17年的「月影國際會館」7樓戶，為事務所戶別，前一手在去年10月以780萬元成交，今年5月以658萬元轉手，權狀10.9坪，單價59.8萬元，跌幅達15.6%。

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶表示，「月影國際會館」位於關埔重劃區內，地段不錯，社區內規劃不少小坪數套房，「屋主短短入手就賠15%出場，一定是有非賣不可的理由，此外7個月前以7字頭入手，也略高行情了。」

曾文慶推測：「該戶轉手時間在5月初，那陣子剛好碰到川普股災，賣房救股票可能是情境之一，另外也有可能是屋主夠靈活，把房子賣掉之後抄底股票，事後諸葛來看，股票獲利肯定大於賣房賠售的金額許多。」

▲目前新竹關埔重劃區內，屋齡20年內的中古屋，成交單價大多都還是落在每坪65萬元左右。（圖／ET資料照）

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「目前新竹關埔重劃區內，屋齡20年內的中古屋，成交單價大多都還是落在每坪65萬元左右，雖然本次成交個案為事務所戶別，但成交價未達6字頭仍偏低。」

莊思敏表示：「儘管近期房市氛圍偏向保守，買方觀望情緒濃厚，賣方確實需適度讓利才能促成交易，但整體市場尚未出現大規模的賠售潮，會出現明顯跌價，通常是因物件本身存在抗性因素，例如位於住商混合大樓、格局規劃不佳等，此外也可能與屋主有資金周轉壓力、急於出售變現等個人因素有關。」

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！ 專家揭露「看不到的結構轉變」