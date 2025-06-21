七期中古豪宅穩住市場行情　「唯獨這棟」再現小賠解套

▲「台中帝寶」屋齡9年，高樓層5月份轉手再小賠出場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期豪宅市場，隨著近年新案預售價格突破百萬大關，讓不少高資產族群將目光轉向單價5、6字頭，屋齡10至20年的中古豪宅，不僅區位佳、生活機能成熟，更重要的是價格相對實惠、空間規劃寬敞。

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根據實價登錄揭露，近期七期中古豪宅交易量增，不少前任屋主都是笑著離場，但部分屋主卻是忍痛割愛。近期交易包含豪宅一哥屋齡16年的「聯聚信義大廈」中樓層成交1.15億元，物件總坪數201坪，拆算單價6字頭。

另外，還有位於市政北二路的龍寶建設「四季臻邸」低樓層戶別，總坪數81坪，總價5600萬元，拆算單價62萬元。以及位於市政路上、屋齡16年的「由鉅三希」高樓層物件，成交7900萬元，拆算單價45萬元。

▲實際上七期中古豪宅交易量增，且價格穩步上揚。（圖／記者陳筱惠攝）

這些豪宅單價隨著坪數，個社區價碼不同，不過上述3宗交易物件，拆算單價都落在平均成交價格左右。不過唯獨位於台灣大道三段的豪宅社區「台中帝寶」，在此次揭露中，轉手戶小賠428萬元出場。

「台中帝寶」屋齡9年，高樓層戶別坪數126坪，在5月份轉手總價來到6050萬元，拆算每坪49.8萬元，比對前一手屋主取得價碼6478萬元，持有10年來小賠428萬元出場。

不過該案不斷傳出賠售訊息，全向科技房產中心總監陳傑鳴說：「該建案預售、成屋時間點恰逢房市反轉，過去套牢不少已購戶，當時大坪數豪宅隨著打房、限貸及總價帶等抗性，且加上台中豪宅客的品牌迷思，使得成屋後房價一路走跌，歷經房市多頭也補不回價差。

▲隨著新案價格不斷創高，七期區位佳、生活機能成熟價格相對實惠、空間規劃寬敞的中古豪宅優勢浮現。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，七期房仲謝兒政說：「過去七期中古豪宅社區大多走中大坪數產品，公設齊全、戶數單純、管理嚴謹，成交速度就會比較快，尤其知名建商的物件，會受到不少高資產族『指定』與『限定』。」

謝兒政說，目前預售市場，七期新案屢見每坪單價120萬元的成交價，隨著新案價格不斷創高，中古豪宅價值有望進一步獲市場重估，包含區位佳、生活機能成熟，更重要的是價格相對實惠、空間規劃寬敞都是優勢。

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