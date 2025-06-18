中國房市5月一線城市新屋價全跌！　僅上海逆勢暴漲5.9%

▲中國一線城市新屋價5月續跌，僅上海逆勢領漲。（示意／路透）



記者董美琪／綜合報導

中國國家統計局16日公布最新房地產數據，顯示5月一線城市新建住宅價格年減幅為1.7%，雖仍呈下跌，但較4月縮小0.4個百分點。四大一線城市中，僅上海出現上漲，漲幅達5.9%；其餘三城價格皆下挫，北京年跌4.3%、廣州減少5.8%、深圳下滑2.6%。

統計涵蓋全國70個大中城市，依據級別區分為一線城市4個、二線31個、三線35個。數據指出，5月各級城市新屋價格跌幅皆有縮小跡象。二線城市新建住宅年跌3.5%，降幅收斂0.4個百分點；三線城市則下降4.9%，跌幅減少0.5個百分點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若觀察中古屋（即二手房）市場，5月一線城市價格年減2.7%，相比前一月跌勢收斂0.5個百分點。其中，北京、上海、廣州、深圳二手房價格分別下滑0.7%、0.1%、6.6%與3.2%。

同時，二線與三線城市的二手房價格也持續下跌，年減幅度分別為6.1%與6.9%，降幅較4月各縮減0.4與0.5個百分點。

中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在國務院新聞辦公室的記者會中指出，近期穩定房地產市場的政策逐步推進，市場整體走勢正朝著「止跌並趨穩」方向發展。

他強調，目前政策效果已有初步展現，但房市仍處調整階段，市場信心仍需進一步修復，供需平衡尚未完全建立，未來仍需持續加力推動市場回穩。