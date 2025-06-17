新青安受理11.9萬戶　臺銀接最多、土銀年增近6成





▲新青安房貸共受理約11.9萬戶。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者項瀚／台北報導

新青安房貸共受理約11.9萬戶，其中觀察8大公股行庫當中，臺灣銀行響應政策最積極，受理件數逾3萬件，占比約4成。排行第二的是土地銀行，且該銀行今年前4個月受理件數逾4600件，年增近6成，超越臺灣銀行。

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日前傳出部分民眾因薪資有限，申辦新青安碰釘子，讓公股行庫連袂發表澄清聲明，使新青安再度成為輿論焦點。台灣房屋根據財政部數據，統計2023年8月新青安上路以來，8大公股行庫的申辦狀況。

截至今年4月，8大公股行庫新青安共受理約11.9萬戶，受理總金額突破9300億元，其中臺灣銀行響應政策最積極，受理件數逾3萬件，占比約4成。居次的土地銀行也貢獻逾2萬件，合作金庫則以約1.4萬件名列第三。

▲公股行庫 新青安貸款申辦統計。（表／台灣房屋統計）

台灣房屋集團趨勢中資深經理陳定中表示：「新青安為政策性優貸，僅限公股行庫辦理，一般民營銀行無法申辦，也讓公股行庫在新青安政策上路後，房貸業務量明顯增加。」

至於受理案件最多的臺灣銀行，陳定中表示：「因據點涵蓋本島與離島所有縣市，且存款餘額為全台所有銀行之最，放款量能相對強健，響應新青安也最積極。」

受理件數居次的土地銀行，陳定中表示：「由於是專業銀行，不受《銀行法》72-2條放款上限天條約束，承做房貸的彈性較大，值得一提的是，土銀2025年新青安申辦狀況較去年同期成長近6成，今年前4個月受理件數逾4600件，超車臺銀的3770件暫居龍頭。」

一位媽媽民眾分享：「先前安排，用小孩的名義在台北市買一間老公寓，小孩是首購身份，原本打算用新青安，但房仲帶書都建議，由於排隊時間過久，因此最終還是放棄新青安，改以一般首購優惠。」

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐提醒：「目前銀行內控嚴謹，申貸人的收支狀況、信用條件以及擔保品的所在地段等因素，都會影響最終的放貸條件，即便符合新青安貸款資格，行庫放款也從嚴評估，財務正常的首購族，核貸成數可能在75～8成間。」

此外，張旭嵐表示，部分物件鑑價也可能不及合約價，導致自備款比例須大幅提高，其中有3類物件容易落入難貸區，首先是「蛋殼新屋」，這類新興重劃區發展尚未成熟，推案量大，空屋率高，轉手不易，容易因鑑價不足導致貸不滿。

還有「蛋白老屋」，精華區的老屋都更或自住效益，因此價值穩定，不過若非屬交通便利的老屋，有可能面臨鑑價不高，加上老屋貸款年期短，將會加重每月貸款負擔。

再來是「蝸居小宅」，現在小宅當道，不過12坪以下物件常被視為投資型物件，不少銀行直接拒絕收件，因此建議首購族要至少以15坪以上為購屋標準。

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