建中人回家！樹海官邸「新光總統傑仕堡」130坪大戶宅院　企業主傳世藏品

▲「新光總統傑仕堡」坐落北市博愛特區核心，融合日式美學與城南書香氛圍，打造都會中的稀有垂直官邸。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

精品之所以珍貴，不僅是因為材質與設計的工藝價值，還因為其稀缺性、傳世與永恆的品味，以這樣的標準來看房地產更是如此；放眼台北，坐落於博愛特區核心、重慶南路林蔭大道旁的「新光總統傑仕堡」，融合東方詩意與現代建築語彙的垂直官邸，就屬於精品級建築，既是生活場域，更值得傳世收藏，將台北這座城市的靈魂藏在山水與人文交織之處。

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品鑑過無數珍寶的傳奇鑑賞家泰嗣林，大讚「新光總統傑仕堡」就像是精品中的稀世珍寶，有著不可取代的位置與價值。新光總統傑仕堡坐擁「台北城南」黃金地段，緊鄰台北市博愛特區，周邊有著植物園、建國中學、台大以及文化古蹟林立的牯嶺街；地處政治、經濟與文化、名校匯集的城市軸線，重慶南路的黃金地段其稀有性與歷史意涵難以複製。

「新光總統傑仕堡」由亞洲建築大師黃永洪親自操刀，以「日式官舍」為設計靈感，打造出匠心獨運的垂直官邸，是建築生涯中傾心打造的代表作之一，有了名家加持，使「新光總統傑仕堡」宛如錦上添花再加值，許多建中出身的企業主都選擇落葉歸根，將人生下半場交託於此，不只因為地段價值連城，更是因為這裡承載著他們成長的記憶與驕傲。

泰嗣林表示，一走進「新光總統傑仕堡」大廳就有賓至如歸的感受，觀米色洞石的溫潤質地與舊紙張意象的層疊吊燈營造出濃厚古雅書卷氣息，彷彿走進牯嶺街的人文風景和文化記憶中。公設另有多功能閱覽室，不僅可在此品茗閱讀，亦成為日常中的靜謐桃花源，泰嗣林笑說「比我常去的咖啡廳還有味道」，這裡收藏的不只是書本而是一種日常。

更令人驚艷的，是「新光總統傑仕堡」國宴級的宴會廳與獨立包廂，設計相當氣派，結合專業廚房配置，不論是款待親友、邀請私廚宴客，皆能展現主人的格局與品味，場面、面子都做得十足，住在這裡，不只是居住，更是讓生活升級為一場場精緻的儀式。

還有比照星級飯店規格的公設－－泳池、蒸氣室、烤箱應有盡有，秦嗣林表示，他看過很多成功的人都捨不得讓自己休息，但他認為「真正有格局的人是懂得對自己好」，而「新光總統傑仕堡」的設備規格則是連他都想天天享受！其中那片靜謐的日式庭園更是秦嗣林的最愛，沿著石階步道緩緩而行，空氣中有植物與山林交織的香氣，一步一景彷彿置身陽明山四季輪轉的景致之中，四季更迭，各有各的美，讓秦嗣林大讚，「住在這裡每天就像在陽明山上養身心，你說這是住宅，我說這是收藏人生的風景」。

而一間真正的豪宅，細節才是關鍵！走入「新光總統傑仕堡」實品屋，每一處細節皆藏巧思，就像來到一個書香縈繞的文人雅居；從入口玄關精心設置隱藏式衣帽間，運用加法的設計理念與牆面融合，將收納空間巧妙融入，井然有序地悄然收納訪客的衣帽鞋履，到木桌上擺放的古樸陶甕，這些物件不僅是點綴，更是情感與回憶的寄託，讓空間中每一處角落都蘊含故事，也讓居住在「新光總統傑仕堡」超越了物質享受，更是一種文化品味延續與心靈的慰藉。

秦嗣林認為在奢華之外，更重要的是氛圍與氣質，置身其中就會明白為何人們願意將「新光總統傑仕堡」視為家族世代的傳承，「有些地方，不只是用來居住，更是用來記住。」記住你所選擇的生活方式和升值的價值，以及你願意為未來留下什麼。

「新光總統傑仕堡」凝聚了城市地段的頂級稀有性、文人雅居的書香氛圍、職人工藝的建築精髓，以及對生活品質的極致追求；不僅是一座建築，更是一種值得世代傳承的生活與精神象徵；獲得秦嗣林高度認可，「值得收藏，更值得傳承」。

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