寵兒「築間」房東求售1億店面4年　在地人砍價1700萬收

記者項瀚／台北報導

信義區忠孝東路五段「築間」火鍋店房東為了幫兒女圓夢，以近1億元開價刊售店面，賣了約4年，終於賣掉了。該店面權狀48.4坪，成交總價8300萬元，買方是台中人，戶籍登記在信義區，以無貸款買下。

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▲忠孝東路五段「築間」火鍋店面以8300萬元交易。（圖／記者項瀚攝）

2021年《ETtoday新聞雲》報導，信義區忠孝東路五段「築間台北忠孝一店」店面以9988萬元開價刊售，當時房仲透露「屋主已持有多年，如今想變現，替子女成家、完成創業夢想。」

「築間台北忠孝一店」賣了約4年時間，終於賣掉了，最新實價揭露，該店面以8300萬元交易，等於說買方砍價約1700萬元。本次交易1、2樓權狀約48.4坪，1樓單價248萬元、2樓單價95萬元。

經查謄本，買方為台中自然人，戶籍登記在信義區，地址隱藏，本次交易為現金買賣，財力雄厚。記者實地走訪，該店還在營業中，並無收到停業公告。

▲「築間台北忠孝一店」交易小檔案。（表／記者項瀚製）

中信房屋忠孝加盟店經理翼光明表示：「該店面位於捷運永春、後山埤中間，地段佳，客戶群除了當地住戶還有上班族，生意相當不錯，中短期收租合適，長期還有都更改建效益，且本次成交單價符合區域行情。」

翼光明進一步表示：「疫情前後，北市店面市場一直不好，但近來有復甦跡象，資產族開始進行資產配置，專買收租型店面，因為現在住宅市場不好、美債風險高、黃金又在高檔，而店面除了創造收益，還具有穩定抗通膨特性。」

以該店面4年前的年租金175萬元來看，換算租金投報約2.1%。顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「在如今銀行借貸利率成本動輒2.6、2.7%的環境下，租金報酬率2.1%的標的物，對於吸引投資人投資誘因相對不足，而事實上目前台北市主要幹道上，也很難找到2.5%以上租金報酬率的店面。」

邱鼎峯進一步表示：「觀察本案是無貸款現金交易，買方應是基於資產配置考量，不僅有考慮租金報酬率，且築間在今年掛牌上櫃，對房東來說，優質租客能夠增加長期租約穩定度的信心。」

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