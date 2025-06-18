昔台南地標百貨繁華落幕　整棟只剩1家餐廳

▲曾是台南最繁華地標的台南大遠百公園店，40年前是台南人潮流與娛樂的中心。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

曾是台南最繁華地標的台南大遠百公園店，40年前是台南人潮流與娛樂的中心，如今整棟僅剩1家餐廳，以及威秀影城、H&M、湯姆熊等少數商家，昔日榮景不再令人唏噓。信義房屋專家表示，近年傳統社區型百貨吸引力逐漸下降，商圈租金也大幅下滑。

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臉書粉專《樂活站長》PO文，「現主時，遠東台南公園店只剩1間餐廳。」並透露原本的樂檸漢堡、金大廚、星巴克、斑鳩的窩等餐廳通通沒了，整棟遠百只剩1間餐廳肉多多火鍋撐場，引來不少在地人直言，到底是百貨公司還是只剩威秀、H&M、湯姆熊等少數商家可以吸引人潮？

PO文引來網友熱議，就有網友直言，「想當年這裡可是台南最熱鬧的市區，上面還有兒童雲霄飛車。」、「完全靠電影院撐著，大遠百裡的店都快搬光了。」

台南大遠百公園店位於中西區公園路，1796年開幕，曾進行多次整修，台灣房屋東門特許加盟店長蔡裕荏分析，靠近台南火車站，交通便利，屬於台南市核心的站前商圈，早期是市區最繁華的商業與生活核心地帶之一，餐廳與娛樂設施林立，吸引大量年輕人與消費者。

▲新光三越中山店串聯附近店家出現明顯群聚效應，結合Focus時尚流行館形成完整的購物商圈。（圖／記者張雅雲攝）

不過近年商圈開始轉移到新光三越中山店，蔡裕荏說：「中山店串聯附近店家出現明顯群聚效應，結合Focus時尚流行館形成完整的購物商圈，加上周邊衛民街的特色小店串聯，營造出濃厚的商業氛圍，吸引大量人潮聚集。」隨站前商圈人潮明顯流失，帶動遠百公園店周邊店家陸續出走。

信義房屋台南民生店協理張榮指出，近年消費習慣改變，傳統社區型百貨吸引力逐漸下降，愈來愈多消費者轉向大型購物中心，追求吃喝玩樂一站式體驗，集客力大幅上升。

張榮表示，遠百公園店周邊以透天店面為主，租金單價從15年前的每坪2500~3000元，下調至目前的1500~2000元，降幅顯著，周邊雖然地價維持在每坪80~100萬元，價格未見下跌，但長期處於「有行無市」的狀態，交易量低迷，出租率也逐漸下滑。

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