飯店「這5物品」最髒！前員工爆料「幾乎沒在清」：細菌量驚人

▲飯店裝潢看似高級，但前員工爆料，房間內有5種物品根本噁到爆。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

許多旅客一走進飯店房間，心中滿是興奮，但對某些特別講究清潔的人來說，開門的那一刻反而是恐懼的開始。有外媒報導指出，一名飯店前員工列出飯店房內有5個最髒的地方，稱幾乎沒在清理，可能帶來健康風險。

根據《travel.nine》報導指出，這些幾乎沒在清，細菌量驚人，髒到無法想像的物品包括毯子與抱枕、遙控器與電話、蓮蓬頭、冰桶、咖啡機，接觸物時若未多加注意，恐讓旅程添上健康隱憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 毯子與裝飾枕

首先，最讓人驚訝的莫過寢具，通常床單一定會更換，但床罩、裝飾用的抱枕、披毯等寢具，經常數週甚至數月都未曾清洗。

一名曾任職飯店的清潔員在Reddit上表示，除非羽絨被上有明顯髒污，否則飯店根本不會清洗，有些飯店甚至選用深色羽絨被就是為了掩蓋髒污。

面對這樣的情況，有經驗的旅客會選擇自行攜帶消毒噴霧，或乾脆將所有非必要的抱枕與毯子一律丟到床下不用。

2. 遙控器與電話

另一個常見的細菌溫床，是房內的遙控器與電話等表面。有研究顯示，這些物品可能帶有流感病毒、大腸桿菌，甚至是來自排泄物的殘留。為了避免直接接觸，有些旅客會準備抗菌濕紙巾擦拭，甚至有人習慣將遙控器套進塑膠袋再使用。

3. 蓮蓬頭

浴室部分同樣問題重重，蓮蓬頭內可能藏有引發嚴重呼吸道感染的退伍軍人症菌，一項研究更指出，蓮蓬頭的細菌數量竟是馬桶坐墊的25,000倍。

而浴簾與浴缸的細菌量也遠高於其他區域。有些飯店清潔員甚至會用同一條抹布清理馬桶、洗手台與檯面。文章中建議旅客在使用前，先開熱水沖洗蓮蓬頭數分鐘，並可利用沐浴乳簡單清潔浴缸表面。

4. 製冰桶

除了常見的設備，旅客常會忽略冰桶與咖啡機的潛在風險。有網友爆料冰桶可能曾被用作嘔吐桶，尤其在派對或飲酒過後，而飯店多半僅沖洗後就直接擺回原處。

5. 咖啡機

咖啡機也並非想像中的乾淨，機器內部溫暖潮濕，殘留的咖啡油容易滋生黴菌與酵母。根據Locksmith Dartford的研究，這些條件都是細菌繁殖的溫床。

延伸閱讀

▸ 婆婆愛面子幫孫報名舞蹈班！學費竟推給媳婦出 人妻崩潰：快被壓垮

▸ 建商連環倒2／「掏500萬現金交屋」限貸令打趴創業者？行員：每月只能貸2件

▸ 原始連結