打掃變打劫？他請清潔婦打掃新家　下班回家傻眼：真的一乾二淨

▲男子下班回家發現，屋裡的東西全都被清潔阿姨帶走了。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸貴州省貴陽市男子小呂（以下皆為化名）最近搬新家，於是找了過去聘請好幾次的清潔人員劉阿姨幫忙打掃環境，不料回家一看發現屋內真的「一乾二淨」，因為所有私人物品都不翼而飛，只剩拆不走的裝潢，讓他當場傻眼。對此，劉阿姨聲稱，她以為小呂是房東，打算把房子租給下個租客，才會把東西都收走。目前雙方仍在協調中。

綜合陸媒報導，小呂和母親最近搬新家到，想在喬遷之際請清潔阿姨把房子裡裡外外打掃乾淨，於是聯繫上曾經幫自家打掃過的劉阿姨。因對方已經是第3次幫忙打掃，於是確定好時間，傳訊給她電子鎖密碼後，小呂便出門上班了。然而等到他下班回家後，卻當場愣在了原地，只見家裡確實挺「乾淨」，因為所有東西都沒了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小呂表示，「所有東西都沒在，變成了像樣品屋空空的那種，所有能看到的東西一切都被收走了。衣櫃裡面所有衣服全部沒在，我母親放在櫃子上的一些小物件也全部不在了，還有毛巾、床單全部不在了，所有沒開封過的洗漱化妝用品一切都沒在了。」看到這一幕，小呂和母親立即報了警，並聯繫上劉阿姨。

小呂透露，「大概損失一萬四千左右（人民幣，約新台幣5.8萬元），幾條褲子和鞋子，還有我母親的一部手機、我的卡西歐手錶。她說有一些她自己收回去用了，在她家搜到兩床被子、兩床床單，大部分日用品、廚具、鞋子都沒在。」在之後的溝通中，劉阿姨的幾句話，更是讓小呂氣不過。

當事人提到，「她說她以為我是房東，喊她來打掃衛生是全部收拾乾淨好租給下一個租客，以為這些是上一個租客留下來的不要的物品。但是我東西都很新啊，我才搬進來幾個月，才買的房子。」雙方事後到派出所協調，小呂無奈說，「對方態度很囂張，喊我起訴她。我的訴求是把我所有物品賠償，我還要追究她的責任。」

延伸閱讀

▸ 和小姑同時懷孕！婆婆要她辭職幫顧小孩 遭拒竟惱羞：不懂人情世故

▸ 婆婆臨終交代「拜祖先牌位」有玄機 自爆藏20年不倫戀：兒子生父是小叔

▸ 原始連結