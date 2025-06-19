宏普坦言「4年未購地」　董座無奈：地價處高基期

記者項瀚／台北報導

宏普（2536）召開股東會，估今年完工案量可達100億元，有望推升營收獲利成長。董事長游武龍會後接受採訪，他表示，土地處於高基期，宏普保守經營，已4年未購地，但土地庫存充沛。此外他強調，即便房市大環境不好，但蛋黃區地段剛需仍在，基於成本因素，房價下跌也不容易。

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▲宏普（2536）召開股東會，董事長游武龍會後接受媒體採訪 。（圖／記者項瀚攝）

宏普（2536）今（19日）召開股東會，承認去年營收24.49億元、年減24%，稅後純益2.04億元、年減11.6%，每股純益（EPS）0.61元，並通過配發0.5元現金股利，仍平近4年最佳表現。

展望今年，宏普除了「宏普時尚苑」成屋入帳，還有「宏普時代苑」 、「宏普Garden Park」2案完工交屋，合計總銷約100億元，都已完銷。此外還有「宏普世貿」、「和苑三井花園飯店」等收益型資產的租金收入，法人估預計今年營收及獲利較以前年度增加。

▲宏普近5年營收表現整理。（圖／記者項瀚製）

會後宏普董事長游武龍接受媒體訪問，他表示，雖然房市受到央行第七波管制、國內外政經局勢影響，景氣循環走入低基期，但還是有人需要買房，關鍵就在「跟誰買、買哪裡」，認為具交通機能、生活便利、產業聚落的地區，剛性需求仍在。

游武龍表示，宏普推案也相當講究地段，鎖定剛需客戶，因此在景氣不好的環境中，個案仍能順銷，下半年公司將推出桃園「青埔A19案」、新北「三重光復案」案，合計總銷約100億元，每年都維持差不多的推案量體。

不過，游武龍表示，土地價格處於高基期，宏普傾向保守經營，已4年沒有購置土地，但集團土地庫存充沛，每年穩定推案不成問題，至少能再提供4年案量。

展望未來房市，游武龍表示，影響景氣循環的因素眾多，難預估最低點與最高點，房價方面基於土地、營造成本僵固性，下跌不易，並強調蛋黃區仍具剛需，惟外圍蛋白區就會比較辛苦。

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