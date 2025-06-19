一等就是25年！　信義區40年海砂老宅終於拆除改建

▲屋齡40年的海砂老屋「力霸皇家」社區，在6月初拆除，都更改建。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

位於北市精華地段信義區、年邁的40歲海砂老屋「力霸皇家」社區，挺過25年的天搖地動，終於在6月初拆除改建，由昇陽建設擔任實施者，是北市規模第4大的海砂屋都更案。本刊曾在3年前採訪該社區住戶魏阿姨（化名），她談話中掩不住興奮，「這棟黃標危樓終於拆掉了，我忐忑的心也能安放了。」

等待拆屋的最後一哩路走得坎坷，「一等就是2年多，因為社區裡並非每一棟、每一戶都受損，鄰居會說自己住得好好的，為何硬要拆我家房子？」70歲的魏阿姨搖頭說，已經搬到捷運後山埤站附近租屋2年，建商和住戶彼此消磨，等待都更，黑髮都等到白髮了。

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昇陽建設收到75％同意書便送件（海砂重建同意比例達75％就過關），經過事業計劃、建築細部規劃設計等程序，在2022年8月核准通過都更案，看似大勢底定，但仍需全部住戶搬離才能動工。

昇陽建設給予原住戶的條件，是採取「原屋原址原方位」的分配模式，「昇陽走『權利變換』，我家權狀坪數38.64坪，未來可換得42坪，雖然扣掉35％的公設比，室內坪數比現在空間小，但能換個新房子安心居住，我已滿足。」魏阿姨說。

回憶住在海砂危樓20多年，魏阿姨仍感到恐懼，「好恐怖！人貓都驚嚇，每次地震一來，我都擔心永吉路那一面的二丁掛脫落、砸傷路人。」魏阿姨居住的力霸皇家社區，是領了黃牌（危險性僅次於紅牌）的海砂屋，等待都更改建，耗盡25年光陰。

1985年力霸皇家社區完工，共有A、B、D、E等4棟組成ㄇ字形，共223戶，魏阿姨以270萬元買屋結婚成家，沒想到竟在921大地震那天，家園風雲變色。「家裡都震歪了，鄰居家的水泥塊從天上掉落，差點砸破頭。」她說。

如今終於拆除更新，完工後四棟地上24層、地下5層，總312戶，基地綠化、設計留設騎樓人行，預計2031年完工，預計將成信義區新地標。



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