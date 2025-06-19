龍巖「台中最大陰宅」案　爆擋土牆被掏空

▲龍巖太平寶山遭控水土保持出問題，鄰近農民安全堪慮。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料指出，龍巖位於台中市太平區的《太平寶山》遭控水土保持出問題，不但樹木遭到砍伐一空，最近就連擋土牆也被掏空，導致附近農民生命安全遭到威脅，農民對本刊說，希望台中市政府來查核龍巖是不是有依照水土保持計畫進行施工，並盡速改善問題。

台灣最大的殯葬服務集團－龍巖遭控台中《太平寶山》陰宅案場水土保持出問題，不但樹木遭到大量砍伐，最近就連擋土牆也遭到掏空，下大雨的時候，大量的泥流和石頭沖下來，導致鄰近施工的農民生命安全遭到威脅，「七、八月颱風來的時候雨水更大，到時候山上崩塌的問題恐怕會更嚴重。」農民對本刊控訴，「台中市政府的主管單位應該來查核龍巖是不是有依照水土保持計畫進行施工，要求龍巖盡速改善問題。」

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▲依照規劃，太平寶山陵園具備超過一萬三千個塔位。

依照規劃，太平寶山陵園具備超過一萬三千個塔位，塔位設計分為室內納骨櫃和戶外納骨台兩大部分，搭配滯洪池、園區道路、戶外停車場以及綠地，不過，投訴者對本刊表示，案場內罕見樹木和草皮等綠地，因此，今年以來雨勢如果比較大的時候，缺乏樹木和草皮吸水的保護，就會出現大量泥流夾帶石頭淹過路面和農地的現象，滯洪池的泥流也滿溢出來。一旦七、八月的颱風來襲，雨勢更大的時候，崩塌的問題恐怕更嚴重。

▲農民控訴擋土牆也被掏空。

不只太平寶山，三芝龍巖納骨塔的開發案也引發地方對於水土保持問題的擔憂，議員蔡錦賢與鄭宇恩要求重作環評，里長則指責龍巖在開發過程中並未做好完善的水土保持，五百公尺內僅有一個排水設施，導致去年山陀兒颱風過後，土石大量沖刷，影響周邊農地。此外，現有環評資料已經是很久以前的事，不具參考價值，且申請開發時不是土石流潛勢區，但颱風過後變成土石流潛勢區，應重作環評。



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