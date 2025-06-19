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他寫信翻轉「永康商圈40年老宅」　躍身綠建築豪宅

北市永康商圈自辦都更案住戶于復華，用信任和智慧與鄰居打造居住安全。

▲北市永康商圈自辦都更案住戶于復華，用信任和智慧與鄰居打造居住安全。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

走在台北市的巷弄間，常可見外牆斑駁、管線裸露的老舊公寓，不僅影響市容美觀，更潛藏居住安全的隱憂。台灣正面臨一場與時間賽跑的老屋重建危機，然而都更仍舊牛步化。本刊採訪北市永康商圈、連雲街的自辦都更住戶于復華，住在40年老公寓裡的平凡住戶，用信任和智慧共同打造居住安全，化身綠建築價值翻倍。

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除了新北市蘆洲民義段海砂屋重建，北市永康商圈的連雲街老公寓，也蛻變為一座會呼吸的綠建築。

于復華住在連雲街屋齡40年的公寓，有天他打開信箱，收到市政府寄來的公文，內容寫著，緊鄰住家的200坪空地所有人，想整合4棟公寓共計600坪，協商一起更新重建。

「當時北市長郝龍斌『一坪換一坪』的都更口號喊得響亮，於是我去參加市府舉辦的說明會，官員都說，都更後房價能翻2倍！」這些誘因讓于復華很心動，因現住的公寓管線老舊，鄰居常抱怨漏水，若重建蓋新屋、新屋還能增值，一舉兩得。

然而，都更形式很多，于復華埋首研究，有別於公辦都更（政府主導）、民辦都更（建商主導），自辦都更的好處是，所有權人會100％分回都更後的全部房地，直白來說，因為沒有建商介入，所以不用分給建商房地，所有權人自己建、自己管，售屋利潤更是全體住戶共享。

「這場都更，我要當主角！」他決定自辦都更，親筆寫信投遞至4棟公寓鄰居的信箱，邀請8位住戶組成自主更新會，但遊說過程卻不順利，「另外3棟公寓多數住戶不願都更，最後只好由我們這棟公寓的100坪加上空地200坪，共計300坪的基地面積重建。」雖整合600坪大基地無望，但是至少達到最低門檻300坪（最小基地面積1,000平方公尺）的標準。

迷你都更啟動，由於空地的地主是建設家族，熟悉都更流程，「他們擔任實施者並且代墊上千萬的規劃費，都更完成後再從土地信託款扣還，我們住戶在前期不必掏腰包出資，壓力減輕。」于復華也接受北市府都更協會的建議，請全翔都更公司當顧問，任何疑難雜症都找顧問。

但進入權利變換階段，由估價師分配權益時出現了小風暴，「我們300坪土地裡面，權益占比落在3.04％～3.4％不等，差距不到1％，卻引發鄰居反彈，抱怨不公平啊！」于復華回憶。

信任的裂痕逐漸崩塌，卡關半年多，于復華的一封公開信軟化眾人的堅持，信上寫道，在都更過程中，我們像是捧著一個非常貴重的琉璃，誰的手鬆了，琉璃落地就不值錢了，互相成就一個新家吧！終於促成共識，讓權變計劃過關。

經歷5年審核、6年動工，這場都更馬拉松終於在2025年完工落成，12層新穎的綠建築矗立在永康商圈，像是一尊青翠的琉璃在巷弄裡，這是一群平凡人用信任、智慧，親手改寫住家安全的故事，錦上添花的是，自辦都更讓家的價值更上一層樓，房價足足多上一倍有餘。


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關鍵字：鏡週刊

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