台中30年拖吊場變圖書館　 他砸1.2億送市府明年完工

▲台中市南屯區已經營30年的文心拖吊場，台中市府今（19）日宣布「羅布森圖書館」正式動土。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市南屯區已經營30年的文心拖吊場，台中市府今（19）日宣布「羅布森圖書館」正式動土，該館由「羅布森書蟲房」創辦人汪世旭捐資1.2億元，邀請來台灣建築業最強組合半畝塘環境整合團隊與麗明營造打造公益圖書館，預計2026年底完工。

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台中市長盧秀燕出席動土典禮時表示：「此案市府編列7500萬元辦理室內裝修，羅布森圖書館的興建，補足南屯區南側圖書設施不足的現況，也落實市府公私協力的政策精神。」

台中市文心拖吊場地點就位於南屯區13期重劃區內，地目為文小65學校用地，多年來成嫌惡設施，隨南屯人口突破18萬人，該地點鄰近豐樂公園及多所學校，現有2座圖書館均集中在南屯區北側，此次意義非凡。

▲台中市文心拖吊場地點就位於南屯區13期重劃區內，地目為文小65學校用地，多年來成嫌惡設施。（圖／記者陳筱惠攝）

目前周邊13期與8期房市正進入開發階段，尤其13重劃區備受矚目。目前，13期重劃區整體預售屋均單價來到67.6萬元，其中順天建設「MR.L」創下區域實登新高達87.9萬元。

13期整體推案已超過20案，品牌建商如國泰、鉅虹、國聚、惠宇皆已插旗，鉅虹「蒔荃」、「蒔美」兩案總銷合計破百億元。

▲13期整體推案已超過20案，品牌建商如國泰、鉅虹、國聚、惠宇皆已插旗。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，8期重劃區則以完整生活機能見長，包括捷運綠線、好市多、IKEA、迪卡儂與秀泰文心等設施，加上供給稀少、轉手物件有限，目前8期線上銷售建案僅剩「聚富粼粼」、「睦昇八玥」、「寶樺境溪行」、「坤悅君睿」4案，整體供給量明顯低於13期，而麗晨建設新案「這山那」有望+1增添戰力。

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