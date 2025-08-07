他曝近萬電費帳單哀號「不給活路」！網揪1點嗆：抱怨什麼

▲網友貼出1期將近萬元的電費帳單直呼「不給活路」。示意圖。（Pixabay／Image by u_ssfofehsaj）

圖文／鏡週刊

台電每年6至9月會實施季節電價，而隨夏天來臨，電費問題常會引發網友關注！有網友貼出1期將近萬元的帳單直呼「不給活路」，但卻被揪出用電量竟超過2,400度，紛紛稱「使用者付費」，也建議他選擇節能家電。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張電費帳單抱怨表示，「差點破萬⋯完全不給阿肥我活路，夏天才剛開始吶」。只見帳單顯示他該期用電破2,400度電，總金額9,879元。

▲網友揪出原PO用電量竟高達2423度。（翻攝自臉書@爆廢公社）

對此，其他人留言直指高電費是個人選擇的結果，「這不是自己的選擇嗎？」「使用者付費～理所當然」、「用了2,400多度電還敢出來哀」、「要享受不用付錢嗎？是沒讓你爽到？抱怨什麼？」「只單獨丟張帳單，不說說家電跟使用頻率，懷疑帶風向而已」、「3月底到5月底，可以用這麼高的用電量。怪政府？」也有人建議選擇節能家電及改變使用冷氣習慣，「冷氣換變頻可以省很多」。

台灣電力公司過往多次說明，目前國內電價採用累進費率計算，用電量越高，每度電的價格隨之增加，而每年6至9月實施的季節電價，會使夏月期間電費會較非夏月來的高，但這也是旨在提醒民眾節約用電，同時反映供電成本的差異。而季節電價是自1989年起實施至今，相關資訊也可在官網找到。



