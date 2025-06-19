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央行信用管制「不動如山」　5大房仲同調：房市難樂觀

▲▼央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）

▲今（19日）央行舉行理監事會議，未對房市祭出第八波管制，但也未鬆綁，對此，《ETtoday新聞雲》整理5大房仲看法。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳筱惠、項瀚／綜合報導

今（19日）央行舉行理監事會議，利率連5凍、未對房市祭出第八波管制，但也未鬆綁，對此，《ETtoday新聞雲》整理5大房仲看法。房仲同聲，對於此次利率與管制措施不鬆綁也不加碼並不意外，但針對後續房市，持續保守看待，銀行放款將保持收束，對房市並不樂觀。

央行總裁楊金龍則是在會後記者會表示：「目前不動產放款仍達37.1％，房市修正目前有效果，量、價、年增率、建築融資數據都有下修，但房價還是在緩漲，下半年會再考量整體數據，一步一步做判斷，預計9月再做檢討與決定。」

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五大房仲看法彙整（排序按照筆畫）

中信房屋：

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「當前國內外經濟環境仍充滿不確定性，房市觀望氣氛濃厚，央行採取審慎以對的策略，屬於合理且可預期的決策。

莊思敏說：「在經濟與政策環境未出現明確利多的前提下，房市仍將處於盤整觀望格局。建議現階段消費者應審慎評估自身需求與資金條件，避免盲目追價或過度樂觀，唯有理性應對，方能在瞬息萬變的市場中站穩腳步。」

永慶房產集團：

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「今年前5月的六都建物買賣移轉棟數年減27.1%，交易量明顯下滑，加上房價已出現盤整、小幅修正，房市趨勢扭轉向下，顯示第七波選擇性信用管制已發揮政策影響力。」

不過，陳金萍說：「目前銀行房貸額度與條件仍嚴格，房市將持續面臨資金面、政策面的雙重壓力，短期內難見明顯反彈，後市欲大不易，未來仍需持續關注美國關稅政策對全球景氣與通膨的衝擊，以及地緣政治風險等不確定因素對國內房市的影響。」


台灣房屋：

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出：「以伊戰火促使油價上漲，再添國際通膨隱憂，但國內的利率水準已來到近年新高，升息空間不大；且美國降息雖較預期推延，央行本季利率凍漲符合預期。」

張旭嵐認為：「央行管制不鬆綁，銀行放款將保持收束，受限於申貸不易，且新青安的利率優惠僅剩1年，即使是首購族，對房市也觀望卻步。」

住商不動產：

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為：「相較於已經處於低檔穩定的房市，對央行來說匯市與經濟才是未來一季度的大挑戰，未對房市管控政策鬆手，並不意味放任不管，而是將房地產放在央行『留校察看』名單中，短期內恐怕難以指望。」

信義房屋：

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「央行未對房市進行鬆綁，但同時央行的資料也透露出現在換屋族群的困境，2023年6月至2025年5月，本國銀行辦理換屋協處案件共2142件，等於每月大概切結件數不到100件，顯示真正跟銀行簽切結的民眾數量很有限。」

曾敬德表示：「4月以來外在情勢波動甚大，央行也面對許多挑戰，而房市在資金管控後也回復冷靜，的確是有再等等不急著出手的空間，年底也可檢視過去1年銀行管制後的成果，但對不動產產業就會產生許多挑戰。」

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關鍵字：央行管制房市觀點房市政策專家解析房市展望央行信用管制升息降息

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