央行信用管制「不動如山」　5大房仲同調：房市難樂觀





▲今（19日）央行舉行理監事會議，未對房市祭出第八波管制，但也未鬆綁，對此，《ETtoday新聞雲》整理5大房仲看法。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳筱惠、項瀚／綜合報導

今（19日）央行舉行理監事會議，利率連5凍、未對房市祭出第八波管制，但也未鬆綁，對此，《ETtoday新聞雲》整理5大房仲看法。房仲同聲，對於此次利率與管制措施不鬆綁也不加碼並不意外，但針對後續房市，持續保守看待，銀行放款將保持收束，對房市並不樂觀。

央行總裁楊金龍則是在會後記者會表示：「目前不動產放款仍達37.1％，房市修正目前有效果，量、價、年增率、建築融資數據都有下修，但房價還是在緩漲，下半年會再考量整體數據，一步一步做判斷，預計9月再做檢討與決定。」

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五大房仲看法彙整（排序按照筆畫）

中信房屋：

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「當前國內外經濟環境仍充滿不確定性，房市觀望氣氛濃厚，央行採取審慎以對的策略，屬於合理且可預期的決策。

莊思敏說：「在經濟與政策環境未出現明確利多的前提下，房市仍將處於盤整觀望格局。建議現階段消費者應審慎評估自身需求與資金條件，避免盲目追價或過度樂觀，唯有理性應對，方能在瞬息萬變的市場中站穩腳步。」

永慶房產集團：

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「今年前5月的六都建物買賣移轉棟數年減27.1%，交易量明顯下滑，加上房價已出現盤整、小幅修正，房市趨勢扭轉向下，顯示第七波選擇性信用管制已發揮政策影響力。」

不過，陳金萍說：「目前銀行房貸額度與條件仍嚴格，房市將持續面臨資金面、政策面的雙重壓力，短期內難見明顯反彈，後市欲大不易，未來仍需持續關注美國關稅政策對全球景氣與通膨的衝擊，以及地緣政治風險等不確定因素對國內房市的影響。」



台灣房屋：

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出：「以伊戰火促使油價上漲，再添國際通膨隱憂，但國內的利率水準已來到近年新高，升息空間不大；且美國降息雖較預期推延，央行本季利率凍漲符合預期。」

張旭嵐認為：「央行管制不鬆綁，銀行放款將保持收束，受限於申貸不易，且新青安的利率優惠僅剩1年，即使是首購族，對房市也觀望卻步。」

住商不動產：

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為：「相較於已經處於低檔穩定的房市，對央行來說匯市與經濟才是未來一季度的大挑戰，未對房市管控政策鬆手，並不意味放任不管，而是將房地產放在央行『留校察看』名單中，短期內恐怕難以指望。」

信義房屋：



信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「央行未對房市進行鬆綁，但同時央行的資料也透露出現在換屋族群的困境，2023年6月至2025年5月，本國銀行辦理換屋協處案件共2142件，等於每月大概切結件數不到100件，顯示真正跟銀行簽切結的民眾數量很有限。」

曾敬德表示：「4月以來外在情勢波動甚大，央行也面對許多挑戰，而房市在資金管控後也回復冷靜，的確是有再等等不急著出手的空間，年底也可檢視過去1年銀行管制後的成果，但對不動產產業就會產生許多挑戰。」



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