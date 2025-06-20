紅極一時餅乾工廠要拆了　都更106專案改建智慧型廠辦大樓

▲台富餅乾工廠的原址，將改建智慧型廠辦大樓。（圖／新北市都市更新處）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市政府持續推動「都市更新106重建專案計畫」，近日再添兩件核定，分別位於泰山區與三峽區，不僅象徵城市面貌的革新，也意味產業升級與住宅品質的雙重躍進。 泰山案原址為60、70年代紅極一時的「台富餅乾」工廠，未來將轉型為智慧型廠辦大樓，重塑地方產業能量；三峽案則為該區首件都更案，預計打造地上21層現代住宅，改善公共空間並優化市容景觀。

泰山案座落於新莊與泰山交界的核心工業區，該區過去以食品加工、傳統製造業為主，因產業結構變遷與設備老舊，土地使用效率逐年降低，透過本次都市更新，將原3~5層樓的老舊食品廠房，轉型為容納約1200名員工的15層樓鋼筋混凝土造智慧型廠辦大樓，提供新穎的廠房及舒適的開放空間，不僅優化產業環境服務品質，亦大幅提升當地產業能量與就業機會。

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▲智慧型廠辦大樓3D模型示意圖。（圖／新北市都市更新處）



另一處鄰近三峽老街、中園國小的三峽都更首案，基地現況為5戶2~3層樓磚造建物及未開闢計畫道路，更新後將興建為1棟地上21層、地下3層共121戶的耐震住宅大樓，除此之外，更協助市府取得並開闢道路用地，增進公共利益、提升都市機能，引領三峽改寫地方風貌。

都市更新處表示，隨著都市快速發展，老舊建築更新勢在必行，為加速都市更新推動效率，市府自109年6月30日推出「新北市都市更新106重建專案計畫」，目前適用106專案之24案申請案件中，已核定14案，本次核定的兩案平均審議天數約60天，致力協助全體地主100%同意且無爭議、採協議合建或自行實施方式實施的都市更新案快速審議通關，翻新老舊建物、翻轉城市風貌，使全體居民共享更新後整體效益。