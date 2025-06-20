麵屋、刺青店全收購！　建商每坪百萬收鹽埕73年老透天

▲鹽埕近年已成為高雄知名旅遊景點，根據實登，3月有店面以總價7440萬元售出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

鹽埕近年已成為高雄知名旅遊景點，根據實登，3月有店面以總價7440萬元售出，換算地價單坪100萬元，據查，新買家為國聯土地開發，且一併入手隔壁透天，該透天實登尚未公布，專家表示，鹽埕區透店周邊就是愛河，近年也吸引建商進駐整合開發。

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▲2透天新買家均為國聯土地開發，該公司回應，目前正拆除中，對未來規劃尚不方便回應。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於高雄鹽埕區五福四路，原本為在地知名餐廳麵屋田介，主打豚骨湯頭，每到用餐時刻也就不少民眾用餐。根據實登，該店地坪74.41坪、建坪121坪，屋齡73年，為商5用地，3月成交價為7440萬元，並備註「已取得危老重建核准其他增建，具重建或重劃、都更等效益」，換算單坪地價100萬元，而該店已搬到三民區繼續經營。

而隔壁透天原為刺青店，與麵屋被新買家一併入手，該透天地坪34.49坪、建坪48.46坪，為地上2樓，屋齡72年，實登尚未公布該筆交易。據查，2透天新買家均為國聯土地開發，該公司回應，目前正拆除中，對未來規劃尚不方便回應。

▲鹽埕商圈五福路沿線商業機能發達，附近就是愛河，地段相當精華。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋高雄新站店東楊秉瑞表示，鹽埕商圈五福路沿線商業機能發達，附近就是愛河，地段相當精華。透天建物多60、70年以上超高齡老屋，如為主要幹道五福四路、大勇路、七賢三路、建國四路的臨路型店面，因集客力強，總價與租金行情相對亮眼。

以鄰近愛河、五福四路上的70年透店，整棟開價約5000萬元左右，且透店多帶有租客，可當現成包租公，除自用亦頗受投資人青睞，月租金行情約在4~6萬元。

位置 坪數 成交日期 成交價 現況 新買家 五福四路22號 地坪74.41坪

建坪121坪 2025/3 7440萬 拆除中 國聯土地開發 五福四路24號 地坪34.49坪

建坪48.46坪 2025/3 實登未公布 拆除中 國聯土地開發

▲五福四路店面小檔案。（ETtoday製表）

此外，鹽埕區多屬土地價值高的商3~商5用地，加上建物具都更、危老重建整合紅利，近年開始吸引建商整合收購透店用來開發，近年五福四路單坪地價也有破100萬元水準，該筆交易也算符合區域行情，若建商能持續整合左右透天後一起開發，未來開發土地強度更具效益，推估未來開案房價將站上4字頭。

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