中台灣營建第一槍　櫻花建董座陳世英：讓利才有量

▲櫻花建設董事長陳世英會後指出，昨天央行沒有進一步的管制措施，未來市場怎麼樣真的很難講，線上個案將維持市場價格讓10~15%策略。（圖／記者陳筱惠攝）

櫻花建（2539）今（20）日召開股東會，櫻花建設董事長陳世英會後指出，昨天央行沒有進一步的管制措施，未來市場怎麼樣真的很難講，未來送裝潢家電變成趨勢，因為「讓利才有量」，線上個案將維持市場價格讓10~15%策略。

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櫻花建2024年稅後淨利為28.3億元，每股稅後純益（EPS）達2.85元，會中承認並通過配發2.5元股利，包含股票股利2元與現金股利0.5元。

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陳世英指出：「2024年由於新青安貸款的提出及資金行情帶動股市及房市交易，但央行在6月及9月分別祭出房市信用管制，造成買氣受挫，預期2025年房市在限貸令持續影響下，恐將造成交易萎縮及房價盤整，唯獨首購宅影響較小，我們鎖定首購產品，也將持續購地推出首購宅產品。」

陳世英認為：「我們線上個案，包含烏日新案實登都出來，周遭已經5字頭，我們讓利 85折到9折，成交均價46萬元左右，也是讓利，且『一定要這樣做才有成交量』，要接地氣貼近行情。」

陳世英說：「目前限制貸款影響很深，一個案子交屋要找很多銀行來幫忙，貸款問題確實有，但都還在處理，今年陸續要對保的個案，有提前作業，所以我們資金比較沒有問題。」

櫻花建設2025年預計推出彰化市中山段案「中山之櫻」，台中市龍井區中社段「向上之櫻」、台中烏日區新榮和段三期「櫻花大綻」及台中市太平區福億段、大甲區致用段二期等5個新建案，總戶數1304戶，總銷金額高達180億元。

▲櫻花建設董事長陳世英認為，未來送裝潢家電變成趨勢，因為「讓利才有量」。（圖／記者陳筱惠攝）

法人表示，前5月營收已達63億元，包含跨年度交屋的「金馬之櫻」、「興大之櫻」，下半年還有台中烏日區「高鐵之櫻-悅綻」、台中潭子區「櫻花知殷」、「櫻花知築」、桃園市楊梅區「櫻花旭」，2025全年營收有望達到150億元。

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