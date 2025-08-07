男女霸住房子「露台掛狗皮」髒到爆　房東：正常人都受不了

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸陝西省西安一名女房東遇上惡質租霸情侶，200多平方米（約60多坪）的頂樓住宅被霸住超過一年，長期欠租拒不搬離，屋內養13條狗、在露台掛狗皮，屋內環境髒亂不堪、垃圾堆積如山，氣味刺鼻難聞，這一切讓女房東身心俱疲，直呼「正常人都受不了」。

香港01報導，房東田女士的這間頂樓住宅位在西安北辰村，2017年透過房仲業者出租給李某峰，其同居女友張某利代為簽約。但在2024年1月起，兩人徹底停止繳交每月1100人民幣（約新台幣4585元）的房租，累計欠款上萬人民幣，養狗擾鄰，還有房屋漏水問題，樓下住戶天花板受損。

2024年10月，法院介入調解要求房客搬離，違者每日賠償200人民幣，但兩人置之不理。到了2025年3月法院公告要求李某峰搬離，否則將會強制執行；5月中旬，相關人員到場，沒想到一開門之後發現屋內環境髒亂不堪，垃圾如山、露台掛滿狗皮，還有難聞的刺鼻氣味。

張某利當時宣稱李某峰已經離開，承諾進行清理並搬離空出房子，但田女士換鎖之後，房客撬鎖重新霸占，私接電線繼續住。到了7月30日，田女士在警方陪同之下再度來到頂樓住宅，屋內狗吠聲不斷，張某利則是辯稱「李某峰脾氣暴躁，搬走會挨打」，並稱掛狗皮是李某峰所為，「他當著我面宰殺，殺完獨自吃狗肉」。

田女士坦言，現階段已經放棄協商，只希望房客能夠盡快搬離，寄望法院解決糾紛，早日把房子收回來。