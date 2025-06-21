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台南20年石頭火鍋租約到期熄燈　在地估：租金30萬

▲▼ 永康,石頭 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台南永康吃到飽餐廳「石頭燒肉永康館」開店約20年，沒想到該店突然宣布租約到期，22日正式結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南永康吃到飽餐廳「石頭燒肉永康館」開店約20年，不少民眾從小吃到大，是在地知名老字號餐廳，沒想到該店突然宣布租約到期，22日正式結束營業，民眾紛紛趕去用餐。信義房屋專家表示，該區地段話題性強且交通便利，店面一有釋出，都很快租出。

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「石頭燒肉永康館」位於永康區中華路，開店近20年，是當地相當知名的老字號餐廳，主打燒烤、火鍋二合一吃到飽，不少在地人都是從小吃到大，沒想到突在臉書粉絲專頁公告，因為租約到期，將22日正式結束營業。

消息一出，不少網友紛紛驚呼「太突然了」，並留言「千萬個捨不得，陪我們全家一起長大的店」，也向店家喊話「希望能找其他地方重新開幕」，而店家也回應「努力中。」在地仲介透露，地主為2位自然人，目前尚未釋出租、售訊息，該店地坪約250坪、建坪241坪，預估若重新招租，月租金約落在30萬元。

▲▼ 永康,石頭 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中華路沿線商家林立，已有不少連鎖品牌如麥當勞、肯德基、全國電子等業者插旗。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋永康勝利店主任游皓翔表示，中華路沿線商家林立，已有不少連鎖品牌如麥當勞、肯德基、全國電子等業者插旗，商業機能相當發達，未來該區還有永康轉運站、規劃中的捷運等，持續提升交通便利性，為商圈帶來大量人流。

游皓翔表示，永康區人口已超過23萬人，為台南市人口最多的行政區，在地消費力一向相當旺盛，中華路商圈以成熟的商業環境與高人流，長期為大型連鎖品牌首選，目前該區大型街邊店，單坪地價租金落在500~1000元，游皓翔說：「通常店面一有釋出，只要租金合理空租期也不長，不過這類店面租金門檻高，大型連鎖品牌業者較有機會進駐。」

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關鍵字：永康台南石頭燒肉結束營業熄燈信義房屋

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