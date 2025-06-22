黑鄉大變身！「南港新都」簽約　蔣萬安直呼：我也想搬來住

▲南港區首件公辦都更案基地現況。（圖／台北市都市更新處）



記者董美琪／綜合報導

南港產專區首件公辦都市更新計畫「南港新都」，19日舉行簽約儀式。台北市長蔣萬安、副市長兼台北住都中心董事長李四川，以及招商最優申請人宏匯股份有限公司董事長許崑泰等人皆親自出席，共同見證合作里程碑。宏匯將投入逾新台幣70億元資金，引進專業技術與資源，規劃一般住宅、社會住宅及商辦空間，導入ESG概念，採用綠色建材、智慧化與高效能設備，打造一座融合生活與自然的都市綠意新地標。

該基地面積約9,680平方公尺（近1公頃），屬台北市少見的大型更新單元，鄰近南港車站與經貿園區，周邊商業、金融、休閒設施齊備，生活機能完善，具發展為南港全新生活圈的條件。計畫興建2棟30層住宅大樓與1棟3層社會住宅及辦公空間，打造全齡友善社區，同時申請綠建築黃金級標章，營造人本且友善生態的宜居環境，實現共榮共好的都市更新願景。本案是市府、住戶與住都中心攜手推動的成果，體現「自助人助、公私協力」的公辦都更核心精神。

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▲「南港新都」都更後示意圖。北市：將翻轉南港「黑鄉」變「潮城」。（圖／台北市都市更新處）



市長蔣萬安表示，「南港新都」的推動將成為南港產專區都更的示範指標。南港過去因工廠密集、鐵路縱橫，住工混雜，被稱為「南港黑鄉」。市府已啟動都市計畫通盤檢討，透過都更將工業區轉型為產業生活專用區，加速促進更新與發展。隨著重大建設逐步到位，南港將從老舊工業區蛻變為時尚新城。市府將持續全力推動都更，落實「都更8箭」政策，號召社區自助、公私協力，共同打造安全宜居的首都。

▲南港區首件公辦都更案「南港新都」舉行簽約典禮。（圖／台北市都市更新處）



都市更新處補充，目前南港產專區已有超過七成五單元啟動更新作業。繼南港新都（單元9-2）後，單元2-32及2-25已由市府同意由台北住都中心擔任實施者，預計明（115）年公告招商。期盼社會各界持續關注，共同努力，攜手打造永續、宜居的新南港。

▼「南港新都」基地位置。（圖／台北市都市更新處）

