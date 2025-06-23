貴族世家昆陽店宣布「搬到板橋」！一查驚呆：台北快沒分店了

▲台北市最後一家貴族世家要搬走了。（圖／台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報）



記者鄺郁庭／綜合報導

連鎖牛排館貴族世家於1995年在板橋成立第一家，迄今已超過20年，先後在全國各地區設立分店。近日，台北昆陽店即將在6月30日熄燈，搬遷至板橋。就有網友一查驚覺，等昆陽店搬遷後，「台北市」區域就沒有任何一間貴族世家門市，話題引發討論。

粉專「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」貼出一張照片，文中宣布「#貴族世家 #南港區 台北昆陽店營業至6/30」。照片則是昆陽店的搬家公告，「我們搬家了！親愛的顧客您好，本店營業至6/30，後續遷移至新北市板橋區中山路一段」。

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看到貼文後，有網友直呼這根本不像「搬家」而是「搬城市」，「昆陽搬到板橋？這…應該不用特別公告了吧？本來南港的客人會特別跑到板橋吃真的是真愛粉了」、「完全不同縣市」、「昆陽搬到板橋，也差太遠了吧！」

▲台北市目前只剩昆陽店。（圖／貴族世家官網）



也有人不捨表示，「難過了…從家裡直達到得了說」、「之前忠孝東路底有家歡樂早搬了，現在……南港又少了一家平價牛排了！」「台北市又一家貴族淪陷了。」至於搬遷原因也引發猜測，就有人留言，「都更」、「房子要拆掉，之前問過老闆娘。」

▼貴族世家。（圖／記者施怡妏攝）

