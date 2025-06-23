六都購屋青年佔1/3　南二都最會買！建商揭2大主因

▲觀察35歲以下青年購屋比例增加，其中以南二都佔比最多。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／高雄報導

近年35歲以下青年購屋族漸增，據聯徵中心房貸資料，青年購屋比例達33.2%，其中又以南二都比例最高達36%以上，此外在線預售新案的青年購屋比例也很高。業者分析，主要有2大原因，分別是政府產業政策、房價相對低基期。

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台灣房屋集團趨勢中心據聯徵中心資料，2025年Q1全台35歲以下購屋族貸款，占比達33.2%，也就是每3位購屋貸款人當中，就有1人是35歲以下的青年。

進一步觀察六都，除了雙北，其餘四都青年占比都高於全國，尤其是台南、高雄青年的貸款占比來到36%以上，已至少是近6年新高，使南二都成為「最會買」的年輕族群代表。





▲2025年Q1全台35歲以下購屋族貸款占比達33.2%，其中以南二都「最會買」。（表／台灣房屋統計）

事實上，聯徵中心資料包括中古屋交易、幾年前預售賣出（如今交屋），但代銷業者觀察現在一手預售市場，南二都的青年購屋比例更多，預期未來南部青年購屋貸款比例還會增加。

興富發建設代銷事業特助苗青德分析：「南部的青年購屋比例高，主要有2大原因，首先與政府產業政策有關，南部的科技S廊帶吸引大量年輕人，且是高收入的科技人，買房剛性需求強。」

苗青德接著表示：「再來就是房價，以南部地區來說，房價與北部的價差不合理，還在低基期，客戶負擔得起，在剛需自住當道的市場環境中，只要產品定位正確，仍有穩定去化條件，而若再搭配低首付、精裝修等措施，銷售反應會更好，像是剛公開的高雄『中山鉑悦』。」

▲高雄「中山鉑悦」走附精裝修銷售，反應不錯。（圖／記者項瀚攝）

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察，2023~2025年的房貸占比，全台青年購屋比例提升了3.4%，也顯示新青安政策明顯帶動年輕族群購屋意願，不過限貸令上路後，近期新青安貸款申請難度也有逐漸提高的跡象。

觀察六都5年來青年貸款占比變化，台北市從2020年的17.3%升至2025年23.8%，成長幅度達6.5%，居六都之冠，其他縣市也有感上升。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北居大不易，年輕人入主台北市，通常受限於總價，只得買「老屋、小宅、位偏」，而新青安政策提高貸款金額上限後，加上爸媽出手幫忙，讓很多年輕人晉升為「天龍青年」。

張旭嵐補充：「新青安的貸款成數最高可達8成、年限最長40年、寬限期最長5年，加上利息補貼措施，確實為年輕人創造更友善的購屋環境，特別是在中南部區域，一般自住物件總價帶剛好符合貸款額度上限的1000萬元左右，因此政策一出即有明顯效果。」

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