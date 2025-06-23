莒光唯一大型文具店租約到期熄燈　店家喊：誠徵新房東

▲高雄左營莒光生活圈唯一大型文具店「101文具天堂」後昌店，近期因租約到期30日熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄左營莒光生活圈唯一大型文具店「101文具天堂」後昌店，近期因租約到期30日熄燈，該店在地經營15年，陪伴許多學子成長，店家也在門口掛出布條，表示「租約到期誠徵70坪店面」。信義房屋專家表示，該區受惠台積電人口紅利，租金近年有2~3成漲幅。



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「101文具天堂」左營後昌店2010年開幕，開店15年，販售文具、玩具、禮品等，深受在地居民喜愛，沒想到近期店家突然在門口掛出布條，表示「租約到期，誠徵70坪店面」布條，不少在地人都相當震驚。

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▲該店與隔壁寶雅均為同一自然人地主，分為2間鐵皮店面出租。（圖／記者張雅雲攝）

粉專《左營楠梓人》就有網友PO文指出，莒光唯一專業文具店就要消失了，消息傳出後，老顧客直呼不捨，吸引不少民眾前去搶購，店員表示，營業至6月30日，尚在找尋店面中，民眾可先至周邊分店購買。而該店成交、租賃均無實登紀錄。

據了解，該店與隔壁寶雅均為同一自然人地主，分為2間鐵皮店面出租，地坪分別約500坪，在地仲介透露，早期文具店月租金約10萬元，預計現在租金落在約15萬元，隔壁寶雅則位於三角窗，且付租能力強，預估當初租金也要15~20萬元。





▲後昌路商圈近年因台積電進駐楠梓，帶動人口大量移入，推升當地房地產市場熱度。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，近年隨消費型態改變，實體店面受數位化衝擊，傳統店面如文具行，毛利相對較低，不堪高租金負荷陸續熄燈。

信義房屋楠梓後昌店業務黃則翔表示，後昌路商圈近年因台積電進駐楠梓，帶動人口大量移入，推升當地房地產市場熱度，以地坪換算，目前1樓店面單坪租金已達約1000元，相較2年前的700~750元上漲約3~4成，顯示店面市場顯著升溫。

店名 位置 開店時間 營業結束時間 結束原因 預估租金 區域租金（單坪） 101文具行 左營區後昌路 15年 2025/6/30 租約到期 開價15萬 1樓店面約1000元

▲101文具行後昌店小檔案。（ETtoday製表）

住家同樣受惠於人口紅利，房價漲幅明顯，該區以屋齡20~30年的華廈及大樓為主，總價從600~700萬元，攀升至目前的1000萬元左右，單價也要22~26萬元，黃則翔說：「由於公設比相對較低，該區對換屋族群的吸引力相當穩定，支撐買氣不受信用管制影響。」

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