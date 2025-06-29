小資族All in 買房壓力大　建商祭「含裝潢方案」降負擔

▲小資族購屋大多「All in 買房」，為刺激買氣，購屋送家電已是基本操作，愈來愈多新案開始「購屋送裝潢」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

現階段房市回歸自住需求，小資族購屋大多「All in 買房」，購屋除需準備自備款外，後續還有裝潢、傢俱、家電等費用，為了提升購屋意願，高雄專家透露，送家電已是基本操作，愈來愈多新案從購屋含裝潢，出現實質讓利「購屋送裝潢」，一舉成功刺激買氣。

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現階段房市買氣可用「急凍」形容，高雄代銷公會理事長謝哲耀自曝：「為了刺激買氣，現在各大案場送家電已經是基本操作，依新案規模，大多送20~50萬元家電金。」吸引不少購屋族購屋。

不過現在高房價時代，小資族幾乎全都是「All in 買房」，交屋後的裝潢也是一大負擔，開始有建商祭出購屋含裝潢方案，像之前預售大樓「高大之森」、「H&A」購屋含裝潢，成屋案「美廳苑」規劃15戶實品屋，直接銷售實品屋，裝潢費用均含在總價內。謝哲耀說：「購屋含裝潢可直接降低自備款、提早達到購屋族備足購屋第一桶金的目標。」

不只送家電、購屋含裝潢，謝哲耀說：「現階段市場觀望氣氛濃厚，交易量緊縮，買方、賣方僵持不下，讓利才有成交量。」

▲建商加碼購屋送裝潢，堪稱「實質讓利」，連平日都吸引不少來人看屋。（圖／記者張雅雲攝）

開始有建商加碼購屋送裝潢，堪稱「實質讓利」，像是「微笑高鐵」購屋送全戶裝潢、冷氣優惠。興富發「中山鉑悦」也祭出「All in One精裝修」送全套日系精裝修與冰箱、冷氣、掃地機器人、洗衣機、飲水機等5大時尚家電。

興富發代銷事業特助苗青德表示，該案已購客多為自住客，此方案屆時將1比1還原樣品屋，與交屋後室內實際裝潢，若自行裝潢，現在2~3房相同等級的裝潢費用也要100~200萬元。

業界透露，該案14日正式開賣，目前還在契約審閱期，陸續簽約中，連平日都吸引不少來人看屋，銷售策略相當成功。苗青德分析，2029年完工後僅需自備床組、沙發與電視即可入住，省心又省力。此外，統一精裝修避免交屋後住戶各自裝潢的噪音與困擾，確保居住品質。

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