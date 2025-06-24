「台積電讓台灣年輕人買不起房」　4縣市房價10年翻3倍

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

近期Dcard上一則貼文「台積電讓台灣年輕人買不起房」引起討論，內容直指台積電的發展正讓台灣年輕人買不起房，表示新竹、台中、台南、高雄房價10年翻3倍，內容同時也被外媒關注引用報導。

根據《wccftech》報導，台積電在台灣多地設有晶片製造廠，總部位於新竹。地方政府為吸引台積電投資，頻頻祭出優惠政策。然而，無論台積電選擇在哪裡設廠或擴建，當地房價都呈現不斷攀升的趨勢。

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一位Dcard用戶在貼文中提到，新竹、台中、台南及高雄等城市的房價於近幾年大幅上漲，而台積電被認為是主要推手。該用戶指出，房價上漲的現象不僅限於台積電工廠周邊，更蔓延至整個城市，對非工程師、非醫療或法律專業人士，以及無法繼承財產的年輕族群影響尤甚。

▲「台積電讓台灣年輕人買不起房」。（圖／翻攝Dcrad）

這些人為了應對高房價，只能選擇租屋，面臨租金上漲及住房不穩定的壓力。該用戶形容，台灣的房市已形成一個「金字塔結構」，高薪工作者掌握了資源，而大多數年輕人僅能存下一筆首付，買房夢遙不可及。

網友們也在回覆中提出不同觀點。有些人認為，台積電的高薪政策吸引了大量人才，間接推高房市和就業市場競爭；另一些人則指出，台灣房價居高不下的根本原因在於低持有成本，導致七成民眾擁有超過一套房產，加劇了市場壓力。

這篇貼文同時比較了現代年輕人與老一輩的購屋情況。該用戶回憶，早年只需一份穩定工作和長期貸款，就能輕鬆擁有房產，然而如今的房市早已今非昔比。