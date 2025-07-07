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高大特區迎「科技大潮＋重劃利多＋教育城」加持超越美術館！搶進高雄增值關鍵區「高大之上」卡位絕佳時機

高大特區迎「科技大潮＋重劃利多＋教育城」加持超越美術館！搶進高雄增值關鍵區「高大之上」卡位絕佳時機

▲南台灣城市發展正快速轉型，「高大特區」被視為下一個科技新城（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

近年來，南台灣城市發展正快速轉型，其中高雄楠梓的高大特區極具話題性，因為隨著台積電設廠效應持續發酵，加上市府政策與基礎建設積極挹注，「高大特區」被視為下一個科技新城；台灣十大建設集團茂德機構看準前景，先前首度跨足高雄推出「高大之森」建案，廣受菁英族群青睞，近期再次為有前瞻目光的人獻上全新建案「高大之上」，在交通、教育與生活機能三大面向均佔得先機，吸引自住與置產買盤目光，為區域房市注入強勁動能。

台灣新矽谷藍圖成形　科技與學術雙引擎啟動

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高大特區的崛起，不只是城市開發計畫的一環，更是高雄產業轉型與人才回流的重點區域。以美國矽谷為藍本，高大特區集結半導體大廠、高等學府與公共建設，逐步打造成台灣南部的「新矽谷」。由於與台積電高雄楠梓廠僅約15分鐘車程，工廠已啟用的P1廠與預計明年啟用的P2廠持續招募人才，P3至P6也陸續規劃建設中，包含上下游產業鏈保守估計將超過約70000個人口紅利；這一波產業進駐潮，帶動上游供應鏈與高階白領族群移入，形成穩定購屋與租屋需求。

高大特區迎「科技大潮＋重劃利多＋教育城」加持超越美術館！搶進高雄增值關鍵區「高大之上」卡位絕佳時機

▲隨著台積電的進駐及高大特區的興起，區域內保守估計將超過約70000個人口紅利，形成穩定購屋與租屋需求。

為呼應人才培育與區域研發力道，高等教育學府也積極南下佈局，像是清華大學高雄分部選址於舊左營國中校地，規劃半導體、AI與永續發展等重點領域；陽明交通大學則進駐蓮潭會館，以AI、ESG與半導體高階人才培育為主軸；原本即位於區域核心的國立高雄大學，更與科技產業鏈深度合作，成為南部大學城的中堅力量。使得高大特區將全台少數兼具產業聚落與學術核心的生活區域，這樣的產學合作模式，無疑重塑了高大特區的住宅價值，不再只是單純居住地點，而是集教育、工作、生活於一體的智慧城市核心，對南部學子與科技從業者來說，高大特區就是「不用北漂也有發展」的起點。

教育資源全齡照顧　從幼教到大學一步到位

除了大學城規模之外，高大特區也具備完整的國中小與幼教資源，適合家庭自住長期規劃。其中最受矚目的藍田雙語國小，採全台首座鋼構設計，校園主打「低碳校園」理念，預計於2026年8月正式招生，從公托延伸至國小，為0至12歲兒童打造一條龍學習體系。緊鄰高雄大學城的「國立高科實驗高級中等學校」，規劃設置幼兒園、小學部、國中部、高中部及雙語班，共招收約61班、1819名學生，是目前高雄唯一從幼教至高中皆可涵蓋的全齡學校。再加上周邊的援中國小、國昌國中、中山高中與楠梓高中，讓高大特區的居民可以在家門口就近接受高品質教育，免去舟車勞頓的煩惱。

高大特區迎「科技大潮＋重劃利多＋教育城」加持超越美術館！搶進高雄增值關鍵區「高大之上」卡位絕佳時機

▲高雄市政府近年大力投入高大特區建設，「援中派出所暨多功能社區中心」即為旗艦式整合建設，從1至6樓分別設有派出所、公共托育中心、戶政事務所、日間照護中心，以及大型集會堂。

市政建設全線啟動　重劃生活圈再進化

高雄市政府近年大力投入高大特區建設，展現將高大特區打造為新市政重心的決心。其中「援中派出所暨多功能社區中心」即為旗艦式整合建設，從1至6樓分別設有派出所、公共托育中心、戶政事務所、日間照護中心，以及大型集會堂，整合社政、衛政、區政、警政、戶政等功能，提升當地居民的行政效率與社會照顧密度。

此外，台17線翠華路段的拓寬工程從明潭路至世運大道，全長1357公尺，將拓寬為40公尺計畫道路，並搭配台電管線埋設預計於115年6月底完工。這條南北交通動脈未來將連結左營與楠梓科學園區，成為南台灣半導體S廊帶的運輸主軸。

新台17線也是高大特區的利多之一，北段從高大特區至楠梓科技產業園區已通車，南段則延伸至台積電園區、左營南門圓環，更可至左營高鐵、通往高雄美術館、農16特區與漢神巨蛋等高房價核心區，全線預計於115年底通車。未來住戶從高大特區出發，15分鐘車程內便可享受高市核心資源，生活便利性大幅提升，也相當於省下約2至3成的房價。

軌道建設帶動通勤效益　捷運紫線一線串聯學園與產業

另外正在規劃中的捷運紫線，預計連結高雄醫學大學、文藻語文大學、高雄大學、高雄科技大學（含楠梓、第一、燕巢校區）、義守大學醫學院、樹德科大與高師大（燕巢校區）等7所大學共9處校區，構成名副其實的「高雄學園」通學網絡。

同時捷運紫線也將與「S廊帶」的楠梓科技產業園區、橋頭科學園區相連，最終銜接左營三鐵共構車站。無論是學生通勤或產業上下班移動，皆可一車直達，預期將為高雄北區的就學與就業人口流動帶來革命性變化。

高大特區迎「科技大潮＋重劃利多＋教育城」加持超越美術館！搶進高雄增值關鍵區「高大之上」卡位絕佳時機

▲捷運紫線除了串聯9處校區，同時也和楠梓科技產業園區及橋頭科學園區相連，最終銜接左營三鐵共構車站，為日後高科技人才鋪路。

房價穩中求漲　建商推案信心十足

在各項建設助力下，高大特區的房市表現也亮眼。根據在地房地產業者分析，2019年台積電尚未進駐前，2019年台積電進駐前後，預售屋及新成屋實價登陸漲幅約250-300%，如今已上看40～50萬元，並有景觀戶更是站穩5字頭大關。儘管近期房市買氣稍有修正，但專家指出，區域價格仍具成長空間，因建築成本與土地價格雙漲，加上自住與科技就業人口穩定支撐，長線看好仍為主旋律。

信義房屋指出，雖然高雄整體人口仍呈負成長，但楠梓區是極少數逆勢成長的行政區之一，近年人口已逐步逼近左營，未來有望突破20萬人，成為高雄第三大區域。這也印證距離台積電約15～20分左右車程的高大特區，其生活吸引力與房市承接力正在穩步上升，重劃區發展前景猶如復刻台北信義計畫區、新板特區、台中市政七期，而房市起漲有機可尋。

高大特區迎「科技大潮＋重劃利多＋教育城」加持超越美術館！搶進高雄增值關鍵區「高大之上」卡位絕佳時機

「高大之上」正式登場　高規質感搶攻新生活圈

建築實力深耕23年的茂德機構，擁有「重劃推手之王」業界美譽，此次於高雄推出二期建案「高大之上」，承襲一期「高大之森」的熱銷基礎，進一步升級建築質感與社區規劃。目前建案即將正式公開，卻已有不少客戶提前預約與詢問，顯示市場對此案期待熱度高漲。對於尋找高雄北區自住與長期置產的人來說，「高大之上」成為科技＋學園＋交通黃金交會點的絕佳入場時機。

關鍵字：高雄高大特區高大之上茂德台積電科技捷運大學教育重劃區增值

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