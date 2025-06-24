房市緩跌格局確立！　永慶葉凌棋：今年看不到落底

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，房價緩跌尚未出現落底訊號，至少會跌到年底。（圖／記者項瀚攝）



記者項瀚／台北報導

雖然中古屋待售量增幅收斂，但房價緩跌格局確立。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，在川普執政下未來經濟狀況難預測，但至少房價在年底不會落底，「降價促成交」仍是目前房市交易關鍵。

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政大永慶即時房價指數顯示，2025Q1呈現買賣雙方價格認知拉鋸，七都房價指數季增均在正負1%內，房價陷入盤整，但2025Q2房價指數再度小幅下修1.6%，反映市場買氣降溫，房價呈緩跌走勢。

不過，永慶房屋觀察七都中古委售量，Q2持續增加，但增幅收斂。另外，永慶房屋2025年第三季網路會員調查，全台看跌Q3房市比例，由上季的43%減少6個百分點至37%，消費者看跌比重收斂；而看漲房價的比例由上季的26%小幅上升，來到為29%。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「目前房市儘管仍受銀行房貸緊縮、第七波信用管制影響，但在中美同意大幅互降關稅並休戰90天後，全球貿易緊張局勢略為緩解，民眾購屋信心有回穩跡象，買氣逐步復甦，對於下一季房價持續下跌的看法沒那麼悲觀。」

但是，永慶房產集團業務總經理葉凌棋仍表示：「待售量增加幅度收斂，是短期反應川普關稅政策和緩，整體來看待售量還是增加，房價緩跌格局確立，目前還看不到落底訊號，至少到今年底房價還見不到落底反彈。」

▲Q2全台中古屋待售量增幅收斂，但維持高檔增加。（表／永慶提供）

葉凌棋強調，「降價促成交」仍是目前房市交易關鍵，觀察4-5月七都成交議價率普遍維持在9.8%～13.0%的高檔水準，與去年6、7月房市高點相比，七大都會區成交議價率皆呈現擴大的趨勢，且成交議價率9%以上交易量占比均超過5成。」

另外，葉凌棋觀察，2020年~2025年預售屋與中古屋的平均單價發現，6年間七都預售屋價格大漲，而中古屋房價漲幅相對和緩，讓七大都會區預售屋與中古屋價差幅度出現持續擴大的趨勢，創近6年新高紀錄，「預期未來預售、中古價差仍有機會逐漸擴大。」

交易量方面，葉凌棋表示：「據上半年表現判斷，依目前市況推估，預估2025年全年交易量約27.2～27.9萬棟之間，將跌破28萬棟大關，年減20～22%左右，創2019年以來新低紀錄。」

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