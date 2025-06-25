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不該打豪宅！　三圓王雅麟：錢留台灣有何不好？

▲▼ 王光祥,台北之星 。（圖／記者項瀚攝）

▲忠孝復興指標豪宅「台北之星」銷售開始反應在三圓建設（4416）營收上。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

忠孝復興指標豪宅「台北之星」銷售開始反應在三圓建設（4416）營收上。談到豪宅，三圓董事長王雅麟表示，打房對豪宅特別不公平，豪宅量體相當有限，沒人在炒作，不影響民生，更與居住正義無關；有錢人買豪宅反而應要鼓勵，這等於是錢留台灣、愛台灣，但在政府政策下，這些資金反倒流到其他國家去了。

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三圓（4416）今（25日）召開股東會，承認去年營收4.04億元、年增約2.4倍，轉虧為盈，稅後淨利585萬元，EPS（每股純益）為0.1元，並通過配發現金股利1元。

三圓去年營收增加，主要是來自指標大案「Diamond Tower 台北之星」開始認列，另外獲利增加的原因也包括，評估應收處分投資款的減損迴轉利益約5800萬元。

三圓分回「台北之星」可售戶34戶，總銷約126億元，據去年底法說會資料已銷售4戶，並於去年12月認列營收1戶，今年則將持續認列。三圓董事長王雅麟：「今年該案還是有持續銷售出去，之後實價登錄都會看到。」

王雅麟表示，川普上任後對國際局勢震盪，且政府打房政策不鬆綁，衝擊房市，對豪宅市場則是「特別不公平」。他說：「上百坪的豪宅量體相當有限，不影響民生，更與居住正義無關，也根本不會有人炒作豪宅，有能力的客戶辛苦一輩子，就只是想買好一點的房子住，如此而已，還要被限制？」

王雅麟直言：「不該有排富心態、不該把豪宅都想成負面的，有錢人在台灣買豪宅，應該鼓勵才對，這等於證明自己愛台灣、把錢留在台灣，但在政府政策下，這些購屋資金反倒是外流到其他國家去了。」

王雅麟特別呼籲：「世界高端住宅都是法人在持有，政府應取消限制私法人購置住宅，這不僅綁5年不能出售，又有會計師把關，稅收還更多，有什麼不好？」

王雅麟認為：「打房政策，不能採全國通用的方式進行，政府本來要管制新竹、中南部房價飆漲，結果連近年沒什麼漲、沒人在炒作的台北市，甚至是花東地區，都適用同一打房措施，這沒有道理。」

▲▼ 王光祥,台北之星 。（圖／記者項瀚攝）

▲三圓建設（4416）董事長王雅麟（左）、前任董事長王光祥。（圖／記者項瀚攝）

三圓著重布局雙北都更案，而在「Diamond Tower 台北之星」開始陸續貢獻營收，三圓會布局素地嗎？王雅麟表示：「這在考慮範圍內，但還是要視景氣狀況而定，但在政府打房的環境下，勢必也會壓縮建商購地意願。」

觀察三圓手上的都更案，進度最快的是「南京西太原路案」，基地面達800坪，是台北市價格比較便宜一點的都更案，目前馬上要送件，並快要選屋了，預計最快2026年的春天就會推出。

至於新店「文山段案」達到100％同意，7月中旬會開始審查。另外，量體最大的是中正「新隆社區案」，基地廣達4000多坪，已經通過都審，準備要都更審查，最快2026年推出。

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關鍵字：三圓4416三圓建設王雅麟王光祥台北之星豪宅忠孝復興

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